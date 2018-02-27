Психиатрическая экспертиза признала историка Дмитриева здоровым

Психиатрическая экспертиза не нашла отклонений у главы карельского отделения "Мемориала", историка Юрия Дмитриева. Он признан здоровым психически и не является педофилом. Об этом говорится в результатах экспертизы Дмитриева, которую проводили в институте имени Сербского в рамках уголовного дела о педофилии. Их огласили во вторник в Петрозаводском городском суде, рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее повторная экспертиза признала, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Защита настаивала, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.

"Мемориал" считает дело Дмитриева сфабрикованным. 27 января его выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.