Участники Pussy Riot Борисова и Софеев вернулись в Москву

Участники Pussy Riot Ольга Борисова и Александр Софеев, которых несколько раз задерживали в аннексированном Россией Крыму, вернулись во вторник в Москву. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Активисты не выходили на связь с вечера понедельника. Их не оказалось на борту самолета, который прибыл в Домодедово сегодня после полудня.

Телефоны и компьютеры Борисовой и Софеева перестали работать после того, как активистов задержали и обыскали, а также направили на осмотр в диспансер.

Еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина и симферопольский активист Алексей Ефремов были доставлены в полицию после того, как их выгнали из кафе активисты так называемой "Самообороны Крыма". Адвокат Алехиной сообщил, что задержанных опросили именно по делу о нападении, а не из-за проведенной во вторник утром акции в поддержку Олега Сенцова. Антон Наумлюк передает, что Мария Алехина уже вышла из отделения.