Трое жителей Анапы рассказали о пытках в полиции

Трое жителей Анапы рассказали правозащитникам о пытках в полиции. Об этом сообщает Комитет против пыток.

Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов утверждают, что в декабре 2015 сотрудники полиции пытали их током и избивали. Полицейские требовали от них признаний в нападении на пожилую пару. Жалобу Белгоряна, которую он направил в прокуратуру сразу после издевательств, рассмотрели, однако уголовное дело заводить не стали. В 2016 году Григоряна, Белгоряна и Ачкасова осудили по обвинению в разбойном нападении.

В ноябре 2017-го Следственное управление Краснодарского края с 12-й попытки возбудило уголовное дело о применении насилия к четверым задержанным жителям Анапы со стороны сотрудников уголовного розыска. Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны рассказали, что в 2015 году их задержали по обвинению в хулиганстве и поместили в изолятор на 12 дней. По словам потерпевших, следователи выбивали из них показания в разбойном нападении, применяя при этом электрический ток и противогаз.