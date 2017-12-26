Житель Ингушетии пожаловался на пытки в полиции и фабрикацию дела

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Житель Ингушетии рассказал о пытках в отделе МВД по противодействию экстремизму и фабрикации уголовного дело о незаконном хранении оружия. Об этом во вторник сообщили в правозащитном центре "Мемориал".
37-летний Руслан Угурчиев обратился к правозащитникам в середине декабря. Он рассказал, что в феврале в его дом в Назрани пришли неизвестные вооруженные люди, которые отказались представиться. Они обыскали дом, после чего подбросили под подушку пистолет а также, а также принесли рюкзак с некими металлическими предметами.
По словам Угурчиева, его увезли в "Центр Э", где под пытками стали выбивать признание в хранении оружия, угрожая в случае отказа завести дело в отношении его сына. После этого задержанного десять дней продержали в следственном изоляторе. Позднее следователи отказались принимать его жалобы на пытки.
В отношении Руслана Угурчиева было возбуждено дело о хранении оружия и взрывчатки. В августе ему смягчили меру пресечения, оставив под подпиской о невыезде. Обвиняемый опасается несправедливого приговора, отмечают в "Мемориале".
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