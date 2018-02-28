В Петербурге активиста арестовали за акцию у штаба Путина

В Санкт-Петербурге активиста незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дулова в среду арестовали на девять суток за акцию у штаба Владимира Путина. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Дулова признали виновным в проведении незаконного публичного мероприятия. Поводом послужила акция 21 февраля, во время которой несколько активистов "Другой России" вывесили напротив штаба Путина баннер со словами "Все кандидаты – клоуны".

Накануне сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали двоих членов "Другой России", но отпустили их после беседы. Позднее полицейские задержали Андрея Дулова. В среду утром его доставили в суд.