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В Петербурге активиста арестовали за акцию у штаба Путина

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов

В Санкт-Петербурге активиста незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дулова в среду арестовали на девять суток за акцию у штаба Владимира Путина. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Дулова признали виновным в проведении незаконного публичного мероприятия. Поводом послужила акция 21 февраля, во время которой несколько активистов "Другой России" вывесили напротив штаба Путина баннер со словами "Все кандидаты клоуны".

Накануне сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали двоих членов "Другой России", но отпустили их после беседы. Позднее полицейские задержали Андрея Дулова. В среду утром его доставили в суд.

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