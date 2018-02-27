Активиста "Другой России" осудили за попытку поджечь памятник Ельцину

Суд в Екатеринбурге приговорил активиста незарегистрированной партии "Другая Россия" Игоря Щуку к одному году исправительных работ. Об этом сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на слова жены осужденного.

Щука осужден за попытку поджечь памятник первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.

В ноябре 2017 гражданин Белоруссии Игорь Щука был задержан после того как облил бензином и кинул бутылку с зажигательной смесью в памятник Ельцину. Суд отказался отправлять его под арест, отпустив под подписку о невыезде. Щуку оштрафовали по обвинению в нарушении режима пребывания на территории России.

Игорь Щука – сторонник запрещенной Национал-большевистской партии, преемницей которой является "Другая Россия". В 2009 году активист был осужден за листовки с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Правозащитный центр "Мемориал" тогда признал нацбола политзаключенным. В 2014 году Щука заявил, что он воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов "ДНР".