Замглавреда RTVI открыто обвинила Слуцкого в домогательствах

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе стала первой журналисткой, открыто рассказавшей о том, что семь лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее о непристойном поведении парламентария сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле.

По словам Котрикадзе, семь лет назад, когда она работала на грузинский телеканал, она договорилась об интервью с Леонидом Слуцким. Когда она приехала, Слуцкий запер ее в кабинете в Госдуме, прижал к стене и попытался поцеловать. Журналистка рассказала, что ей удалось убежать. Она также объяснила, что не предала эту информацию огласке раньше, так как опасалась неприятных последствий.

Сам Слуцкий назвал сообщения "Дождя" о том, что он домогался журналисток, "бредом" и пообещал подать на телеканал в суд за клевету. Фракция ЛДПР в Госдуме России заявила, что поставит вопрос о лишении аккредитации журналистов "Дождя", рассказавших о домогательствах со стороны депутата.

Накануне кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак подала жалобу на Леонида Слуцкого и потребовала провести проверку действий депутата от ЛДПР в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах.