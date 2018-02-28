Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США

Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, находятся в одном из полицейских участков Бангкока. В течение 48 часов власти Таиланда должны оправить их в Россию. Об этом сообщил Радио Свобода Павел Юнко, доверенное лицо задержанных.

Сегодня Вашукевич в своём инстраграмме обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она сообщила, что её и Кириллова перевозят уже в третью тюрьму, несмотря на залог и без объяснения причин.

Ранее Юнко заявил, что Вашукевич и Кириллов попросили о политическом убежище в США. Об этом говорится в тексте письма, которое Юнко передал в посольство США в Бангкоке. ​

Кириллов в своем обращении называет последствия расследования Алексея Навального, в котором упоминается Рыбка, "большим политическим скандалом". Они с Вашукевич утверждают, что располагают некоей "очень важной для США информацией" и "очень рискуют своими жизнями".

Накануне Анастасия Вашукевич через Инстаграм обратилась к "американским спецслужбам" и СМИ. Она заявила о готовности рассказать некие подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде.

26 февраля стало известно, что Вашукевич и Кириллов задержаны в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола и заявили, что ее "очень хотят видеть в Москве".

В начале февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, предположительно находившейся с другими девушками на яхте олигарха.

Дерипаска в феврале подал в суд на Рыбку за разглашение личной информации. Сегодня Усть-Лабинский районный суд, принявший иск, передал его в другую инстанцию – Краснодарский районный суд – за день до даты рассмотрения.