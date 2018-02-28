Сегодня Наталье Эстемировой исполнилось бы 60 лет

Сегодня правозащитнице Наталье Эстемировой исполнилось бы 60 лет. Она возглавляла представительство центра "Мемориал" в Чечне и была убита на территории республики летом 2009 года.

По словам члена правления "Мемориала" Олега Орлова, прогресса в расследовании убийства правозащитницы нет. Следствие рассматривает в качестве единственной версии нападение на Эстемирову участников незаконных бандформирований, подчинявшихся Доке Умарову. По имеющимся у "Мемориала" данным, следователи действуют по указанию, полученному из Москвы, подчеркнул Орлов.

Жалоба на бездействие следствия была направлена в Европейский суд по правам человека. Версию о том, что к похищению и убийству Эстемировой могут быть причастны сотрудники Курчалоевского отдела полиции, который позднее задержал правозащитника Оюба Титиева, следствие также рассматривало, но якобы не нашло доказательств, рассказал Олег Орлов Радио Свобода.

Наталья Эстемирова возглавила представительство "Мемориала" в Чечне в 2000 году. Незадолго до своей смерти она занималась делами о пытках и исчезновениях людей, собирала материалы о незаконных действиях как местных, так и федеральных представителей власти. Оюб Титиев, возглавивший чеченский "Мемориал" после смерти Эстемировой, сейчас находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитники настаивают, что дело было сфабриковано правоохранительными органами республики, которые намерены избавиться от "Мемориала".