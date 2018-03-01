Навигацию самолетов авиаотряда "Россия" заменят на отечественную

Навигационное оборудование самолетов специального летного отряда "Россия", который обслуживает, в частности, президента страны, заменят с иностранного на российское. Об этом пишут "Известия".

На всех Ил-96−300, входящих в отряд, в течение двух лет установят российские системы, отвечающие за определение положения воздушного судна в пространстве, передачу сведений о самолете, а также устройства для навигации и посадки. Повлияет ли это на определение их местоположения сервисами слежения за полетами, такими как flighradar или RussianPlanes, в компании "Ил" не уточнили.

Ранее сообщалось, что проект RussianPlanes, посвященный российской авиации, закрылся вскоре после того, как РБК сослался на него в публикации о том, что самолет специального летного отряда "Россия" с бортовым номером 96023 фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

На прошлой неделе стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили 400 килограммов кокаина. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку. СМИ сообщали, что для перевозки этой муки использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает глава Совета Безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.