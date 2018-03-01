Таиланд: Рыбку и Лесли обвинили в ущербе репутации королевства

Власти Таиланда заявили, что Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, арестованные за незаконное проведение "секс-тренинга", не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации королевства и должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения. Об этом сообщил представитель Главного управления национальной полиции Таиланда на брифинге в Бангкоке.

Нелегальная работа на территории Таиланда предусматривает до двух лет тюрьмы или штраф до трех тысяч долларов и депортацию.

26 февраля стало известно, что Вашукевич и Кириллов задержаны в Таиланде. Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы.

Как рассказал Радио Свобода Павел Юнко, доверенное лицо задержанных, в разговоре с ним Алекс Лесли сказал, что российские власти делают все, чтобы как можно дольше держать их в иммиграционной тюрьме Бангкока или депортировать их как можно быстрее в Россию. Лесли утверждает, что это связано с важной информацией о вмешательстве России в американские выборы. Настя Рыбка также заявляла, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола и заявили, что ее "очень хотят видеть в Москве".

Накануне стало известно, что Вашукевич и Кириллов попросили о политическом убежище в США. Об этом говорится в тексте письма, которое Юнко передал в посольство США в Бангкоке. ​Представитель посольства отказался комментировать ситуацию.

В начале февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, предположительно, находившейся с другими девушками на яхте олигарха. Дерипаска в феврале подал в суд на Рыбку за разглашение личной информации.