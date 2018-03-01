Путин Грозный. Эфир в 19:05

Ядерные страшилки от президента РФ
Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, вдруг затряс новейшим ядерным вооружением, которому нет никаких преград. Кого он хочет напугать - чужих или своих? Обсуждают политики и аналитики Михаил Конев, Андрей Окара, Николай Рыбаков, Павел Фельгенгауэр, Леонид Гозман. Ведущая Елена Рыковцева
Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05
8-800-200-22-12
Единый и бесплатный номер для всей России
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.