Путин Грозный. Эфир в 19:05

Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, вдруг затряс новейшим ядерным вооружением, которому нет никаких преград. Кого он хочет напугать - чужих или своих? Обсуждают политики и аналитики Михаил Конев, Андрей Окара, Николай Рыбаков, Павел Фельгенгауэр, Леонид Гозман. Ведущая Елена Рыковцева

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