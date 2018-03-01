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Путин Грозный. Эфир в 19:05

Путин показывает Федеральному Собранию, на что способна его армия. 1 марта 2018

Ядерные страшилки от президента РФ

Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, вдруг затряс новейшим ядерным вооружением, которому нет никаких преград. Кого он хочет напугать - чужих или своих? Обсуждают политики и аналитики Михаил Конев, Андрей Окара, Николай Рыбаков, Павел Фельгенгауэр, Леонид Гозман. Ведущая Елена Рыковцева

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