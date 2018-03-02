Путинизм как высшая стадия милитаризма

В своем послании Владимир Путин потратил на экономические проблемы России и обещания лучшей жизни минут 15, а более 40 минут демонстрировал стране и миру новые образцы смертоносного оружия, явно провоцируя тех, кому оно угрожает, к новому витку гонки дорогостоящих ракетно-ядерных вооружений.

Отчета в выполнении прошлых обещаний Россия не услышала. Между тем, в 2012 году Путин обещал поднять реальные доходы населения в 1.5 раза, а они упали по разным оценкам на 6-10%. Он приказал сделать зарплаты врачей и ученых в 2 раза выше средних по региону, а зарплаты учителей довести до средних в регионе. Это не удалось нигде, даже в Москве, зато прошли массовые увольнения и были закрыты или слиты тысячи школ и больниц.

Шесть лет назад Путин обещал к 2018 году создать 25 миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Сколько их появилось на самом деле, никто не знает. Путин снова обещает, что темпы роста российской экономики будут выше среднемировых. Они ниже 1% в год, в КНР и Индии они около 7%, а в мире - 3-3,5%. Россия социально деградирует, но ее военные расходы составляют 4.7% ВВП и более 25% федерального бюджета.

Как бороться за мир в стране, ведущей две гибридные войны во времена новой "холодной войны" с цивилизованным миром?Какова может быть позиция гражданина на выборах 18 марта, превращенных в переназначение президента Путина?

Обсуждаем с лидером Партии народной свободы (ПАРАНС), бывшим премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05

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