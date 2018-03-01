Российские призеры Олимпиады не получили BMW обещанных моделей

Российские спортсмены, ставшие призерами Олимпиады в Пхёнчхане, не получили автомобилей BMW обещанных моделей. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

В частности, выигравшая золотую медаль фигуристка Алина Загитова получила BMW X5, а не обещанный X6. Серебряный призер Пхёнчхана фигуристка Евгения Медведева, в свою очередь, получила X4, а не X5. Ключи от автомобилей спортсменам вручал глава правительства России Дмитрий Медведев. Церемония проходила в Кремле.

Из-за допингового скандала российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Они выиграли две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых.