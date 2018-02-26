Олимпиада с привкусом. Герои, скандалы и курьезы зимних Игр в Пхёнчхане

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане завершена. Она запомнится как спортивными достижениями, так и множеством больших и маленьких скандалов – околоспортивных и политических. Радио Свобода подводит позитивные, негативные и просто занятные итоги корейских Игр.

Россия и допинг

Как известно, российские олимпийцы из-за допингового скандала присутствовали на Играх без национального флага и прочих государственных символов – в качестве "Олимпийских спортсменов из России" (ОСР). От того, насколько россияне будут придерживаться регламента Игр, прежде всего – избегать новых допинговых происшествий, зависело, в частности, разрешат ли ОСР все-таки пройти под флагом России хотя бы на заключительной церемонии. Не получилось: героями новых допинг-историй стали керлер Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева. Это было тем неприятнее, что Россия после дисквалификации Крушельницкого потеряла бронзовые медали в керлинге – первые в истории страны. Правда, сам факт обнаружения позитивной допинг-пробы у представителя именно этого вида спорта, на первый взгляд (на самом деле – только на первый) производящего впечатление не слишком физически тяжелого, вызвал массу веселья в соцсетях:

​На Олимпиаде-2018: российский керлер был исключен за допинг?! Голос с трибун: "Он получил незаконное преимущество: он может галлюцинировать насчет того, что керлинг – это спорт!"

Россия откровенно дистанцировалась от провинившихся спортсменов и тем самым частично сняла с себя вину. Но все же это стало основанием для невосстановления в правах Олимпийского комитета России и возврата ОСР права на флаг и другие символы. Кроме того, сразу после Игр состоится очередная проверка всех олимпийских результатов, которая покажет, удастся ли российскому спорту избежать новых допинг-историй.

Надо сказать, что на допинге в Пхёнчхане попались не только россияне. Проблемы возникли также у словенского хоккеиста Жиги Еглича и японского конькобежца Кэя Сэйто.

Россия – символы и награды

На нынешних Играх на церемониях награждения в честь ОСР поднимали олимпийский флаг и исполняли соответствующий гимн. Российские хоккеисты, выиграв в олимпийском финале в отчаянной борьбе у сборной Германии 4:3 в дополнительное время, формально нарушили регламент, запев в момент исполнения олимпийского гимна слова гимна России.

На сей раз Международный олимпийский комитет отреагировал снисходительно: "Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах".

Всего "Олимпийские спортсмены из России" завоевали в Пхёнчхане 17 медалей, в том числе две золотые – в хоккее у мужчин и одиночном фигурном катании у женщин. Это формально худший показатель России на зимних Играх: гораздо меньше, чем 4 года назад в Сочи (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград), и меньше по золоту, чем в 2010-м в довольно неудачном Ванкувере (3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых). Но главному болельщику страны, видимо, понравилось: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для российского спорта главными показателями являются медали. И с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным".

Полную командную медальную статистику зимней Олимпиады в Пхёнчхане можно посмотреть, например, здесь.

Королевы Олимпиады

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. В Пхёнчхане она завоевала два золота (эстафета и 30-километровый масс-старт), серебро (скиатлон) и две бронзы (10 км и командный спринт). Всего на счету 37-летней Бьорген 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды.

Другая героиня – Эстер Ледецка из Чехии. Она оказалась первой в истории спортсменкой, победившей в состязаниях по двум видам спорта. Сначала 22-летняя Ледецка выиграла соревнования в лыжном супергигантском слаломе, а неделю спустя – в сноуборде, в параллельном гигантском слаломе. Первой из этих побед не ожидал никто, в том числе сама спортсменка, отреагировавшая так: "Наверное, это какая-то ошибка, они сейчас поменяют [результаты на табло]":

У них не получилось

В отличие от Кремля, в США результатами своей олимпийской команды недовольны. Хотя в целом они вполне солидны (23 медали, в том числе 9 золотых), но американскому Национальному олимпийскому комитету этого показалось недостаточно. Член НОК Алан Эшли заявил, что "мы тщательно разберемся, что там произошло".

А вот украинский саночник Андрей Мандзий моментально провел экспресс-анализ своей неудачной езды (см. видео) и поделился результатом с журналистами. "Я ******* с саней", – признался спортсмен, употребив крайне экспрессивное непечатное выражение, обозначающее резкое и неожиданное падение.

Андрей Мандзий – спортсмен-энтузиаст, сам сконструировавший сани, с которыми он выступал в Пхёнчхане. По словам саночника, в отличие от прошлого года, когда он не получил от национальной федерации санного спорта ни копейки, на этот раз ему частично помогли, выделив полозья стоимостью в 1200 евро, кронштейны за 290 евро и две пары резинок стоимостью по 30 евро каждая.

Лыжник из Мексики Херман Мадрасо, как и украинский саночник, занял последнее место в олимпийском зачете. Он приехал на 26 минут позже победителя, но ничуть не расстраивался, финишируя с флагом своей совсем не лыжной страны:

Своего рода героиней Олимпиады стала и выступавшая за Венгрию уроженка США Элизабет Суэйни, откатавшая, назовем это так, минималистскую программу в лыжном фристайле:

Корея – одна или две?

На церемонии открытия Игр делегации Южной и Северной Кореи прошли под одним "флагом объединения" – белым полотнищем c синим изображением Корейского полуострова. Неожиданное предолимпийское примирение двух Корей удивило многих: всего за несколько недель до Олимпиады отношения между демократическим Югом и коммунистическим Севером находились на грани военного противостояния. Однако северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно "притормозил". Он не только позволил своим спортсменам пройти общей колонной с южными соплеменниками, но и в знак миролюбия послал в Пхёнчхан вначале собственную политически влиятельную сестру Ким Ё Чжон, а затем – одного из "мастодонтов" режима, своего заместителя по правящей партии генерала Ким Ён Чола.

Властям Южной Кореи принимать этого человека было непросто: в свое время этот Ким был шефом северокорейской разведки, и именно его многие на Юге подозревают в организации взрыва южнокорейского корабля в 2010 году – тогда погибли 46 моряков. Зловещего коммунистического генерала вынуждена была поприветствовать и оказавшаяся с ним на трибуне почетных гостей дочь президента США Иванка Трамп. Тем не менее, Иванке, судя по сообщениям в ее твиттере, всё понравилось:

Характерно, что на заключительной церемонии бело-синих "флагов объединения" в руках корейских спортсменов было куда меньше, хотя шли представители Севера и Юга (помахивая флажками своих стран) всё же вместе. Как отмечает New York Times, примиренческий маневр Ким Чен Ына накануне Олимпиады совсем не означает, что в отношениях двух Корей произошел перелом к лучшему: "Северная Корея по-прежнему отказывается обсуждать свою ядерную программу с Югом, настаивая на том, что это дело двустороннего диалога между Пхеньяном и Вашингтоном". А диалог этот то совсем отсутствует, то идет крайне трудно. Так что Олимпиада закончилась, начались политические будни. Между тем олимпийские жесты доброй воли не стоили северокорейскому режиму ни гроша: пребывание делегации КНДР в Пхёнчхане оплатила южнокорейская сторона – ей это обошлось в $2,6 млн.

Человеческое – и собачье

На Олимпиаде нашлось место и для историй, далеких и от собственно спорта, и от политики. Например, американец Гас Кенуорти, выступающий во фристайле, вторую Олимпиаду подряд спасает животных. Из Сочи в 2014 году он вывез несколько бездомных собак, а из Пхёнчхана – щенка Бимо, которого уговорил отпустить с фермы по разведению собак для корейских ресторанов.

​"Да, можно сказать, что употребление в пищу собачьего мяса – часть корейской культуры. И, хотя я лично с этим не согласен, я понимаю, что не мое дело внушать западные представления местным людям. Но обращение с этими животными совершенно негуманно – а культурой никогда нельзя оправдывать жестокость".

Олимпиада – это большое скопление активных молодых людей. Неудивительно, что во время Олимпиады гости Пхёнчхана проявляли себя не только на олимпийских трассах, но и, например, в популярном приложении для знакомств Tinder. "На каждой Олимпиаде мы замечаем, что Tinder незаменим в деревнях, где живут спортсмены. Когда начинаются соревнования, наш трафик растет взрывными темпами", – с удовольствием отмечают в этой компании. Радуются не только в Tinder: В провинции Канвондо, где находится Пхенчхан, трафик Pornhub подскочил в дни Олимпиады на 70%. В конце концов, Олимпиада – это еще и стресс, а его каждый снимает как умеет.