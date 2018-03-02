СМИ: структуры "повара Путина" потеряли контракты с Минобороны

Структуры миллиардера Евгения Пригожина, которого называют другом Владимира Путина, в прошлом году потеряли большую часть заказов Министерства обороны России на уборку и обслуживание военных городков. Об этом сообщает The Bell, проанализировав закупки ведомства.

С 2010 года структуры Пригожина, которого еще называют "поваром Путина", считались главными поставщиками клининговых услуг и питания в армию. По данным издания, в 2015 году компании Пригожина получили от Минобороны заказов почти на 30 миллиардов рублей, в прошлом году не набралось и на один миллиард. The Bell также обращает внимание на то, что по некоторым контрактам Минобороны не заплатило компаниям, связанным с Пригожиным, и им пришлось взыскивать средства через суд.

В чем причина резкого сокращения объема заказов от Минобороны, изданию выяснить не удалось. Представители министерства и компании Пригожина на запрос не ответили.

По версии "Фонтанки", конфликт Пригожина с Минобороны мог быть связан с так называемой "частной военной компанией Вагнера", наемники которой воевали на востоке Украины, а теперь – в Сирии. Бизнесмен считается ее главным спонсором.

Недавно The Bell писала, что компания "Евро Полис", связанная с Пригожиным, заключила нефтяную сделку с Сирией незадолго до столкновения наемников "ЧВК Вагнера" с сирийскими повстанцами, помощь которым оказала авиация США. В бою погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот человек, в том числе граждан России. Газета Washington Post, ссылаясь на данные разведки о переговорах Пригожина с сирийскими военными и чиновниками, утверждает, что российский бизнесмен принимал участие в планировании нападения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно обвинил Пригожина в финансировании так называемой "фабрики троллей", ответственной за вмешательство в избирательную кампанию в США в 2016 году.