Янукович хочет привлечь ЕС, США и Россию к диалогу с Киевом по Донбассу

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал Киев к переговорам по Донбассу. На пресс-конференции в Москве политик заявил, что собирается обратиться к Евросоюзу, США и России с просьбой содействовать диалогу по прекращению военных действий, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.

Янукович считает, что Киев может решиться на силовую операцию на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. По мнению бывшего главы государства, закон о реинтеграции Донбасса полностью исключает выполнение Минских соглашений и демонстрирует, что у Киева "нет желания идти мирным путем".

Виктор Янукович также заявил, что не просил власти России о вводе войск на территорию Украины в начале 2014 года. Речь, по его словам, шла о некой "полицейской миротворческой миссии". Адвокат Януковича заверил, что обращение бывшего президента к Владимиру Путину, сделанное марте 2014 года, вскоре будет обнародовано.

Отвечая на вопрос о расследовании гибели активистов от снайперского огня в центре Киева в феврале 2014 года, Янукович возложил ответственность за убийства на участников Евромайдана. Бывший президент утверждает, что именно они контролировали здания, из которых велся огонь.

Комментируя выступление действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене, Янукович заявил, что глава государства "ничего не сказал" и что его доходы росли, пока население страны становилось беднее.

На минувшей неделе Порошенко заявил, что в феврале 2014 года, когда Янукович бежал в Россию во время Майдана, Москва осуществила свой план захвата Крыма и поддержки сепаратизма в восточных регионах Украины, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Луганске и Донецке. "Аннексия Крыма была частью гибридной войны России против Украины", – сказал Порошенко.