В Саратове прошли обыски в местном штабе Навального

В Саратове в местном штабе оппозиционера Алексея Навального прошли обыски, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координатор штаба Михаила Мурыгина.

Как рассказал Мурыгин, полицейские сообщили, что к ним поступило заявление некоего молодого человека о том, что в местном штабе Навального ему якобы дали листовку, с содержанием которой он не согласен. По словам Мурыгина, именно это несогласие стало поводом для обысков в помещениях штаба оппозиционного политика.

В городском управлении МВД ситуацию не комментируют.

В Кемерово в пятницу сотрудники ФСБ и полиции в штатском задержали в подъезде дома волонтера штаба Алексея Навального Алексея Сущенко. Руководитель регионального штаба Ксения Пахомова считает, что причиной давления на сторонника политика мог стать плакат забастовки избирателей, который висел на балконе Сущенко. Об этом она рассказала корреспонденту "Сибирь.Реалий". Она также добавила, что к активисту уже приходили полицейские и он открывал им дверь.

Позднее на Сущенко составили повестку о вызове в полицию в качестве свидетеля по делу о незаконной агитации.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку забастовки избирателей, к которой призвал Алексей Навальный после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. В акциях участвовали тысячи человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.