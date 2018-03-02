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ЕСПЧ принял жалобу мужа юриста ФБК на бездействие следствия

Сергей Мохов

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу главного редактора журнала "Археология русской смерти" Сергея Мохова, на которого напали в ноябре 2016 года. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Журналист обвиняет следствие в бездействии. Защита Мохова настаивает, что в отношении него были нарушены статьи Европейской конвенции о праве на жизнь и на эффективное средство правовой защиты, а также пункт о недопустимости бесчеловечного обращения.

Нападение на социолога Сергея Мохова, который является мужем юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, произошло вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный вколол ему в ногу жидкость, состав которой не был определен. Учредитель ФБК Алексей Навальный связал нападение с расследованиями Соболь о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

Уголовное дело о нападении на Мохова возбуждено не было. Прокуратура семь раз отказывалась его заводить.

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