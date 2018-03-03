Президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране после кризисной ситуации 2 марта. Тогда потребление газа снизилось на 14 процентов, а жителей Украины призвали понизить температуру в домах на два градуса.

28 февраля арбитражный суд в Стокгольме постановил, что "Газпром" должен компенсировать четыре с половиной миллиарда долларов украинской компании "Нафтогаз" за недопоставленные объемы газа. В ответ "Газпром" вернул Украине предоплату за март и понизил давление в газопроводе.

Накануне стало известно, что глава российской компании Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной на поставку газа. В "Нафтогазе" в эту субботу заявили, что никаких документов о расторжении не получали. Председатель правления компании Андрей Коболев назвал действия России "газовым шантажом". В "Газпроме", в свою очередь, утверждают, что процедура уже инициирована.