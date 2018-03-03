На митинге в поддержку Путина задержаны сторонники Навального

В Москве задержаны оппозиционные активисты, которые пришли на проходящий в Лужниках митинг-концерт в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента.

Как сообщает портал "ОВД-Инфо", среди задержанных оказались сторонники оппозиционера Алексея Навального, приехавшие из подмосковного Пушкино. Одна из задержанных – активистка Елена Захарова – пришла на митинг с плакатом о войне в Сирии.

Координатор штаба Навального в Королеве Алексей Голышев рассказал, что задержанных держат в служебном помещении и запугивают.

Алексей Навальный, которого Центризбирком не допустил до участия в выборах из-за судимости по делу "Кировлеса", призывает россиян к участию в "забастовке избирателей". Его сторонников неоднократно задерживали по обвинению в незаконной агитации и нарушении правил проведения митингов.