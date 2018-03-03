Путин выступил на митинге-концерте для своих сторонников в Москве

Действующий президент России Владимир Путин выступил с речью на московском стадионе "Лужники", где в эту субботу проходил многотысячный митинг-концерт "За сильную Россию". Его участники выступают в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах главы государства.

В конце своего выступления Владимир Путин спел гимн России вместе со спортсменами и артистами. На мероприятии также выступили доверенные лица президента.

Сотрудники полиции, охраняющие стадион, рассказали журналистам, что на акцию пришло "около двухсот тысяч человек". Позднее в МВД заявили о 130 тысячах участников. Сам стадион вмещает порядка 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на мероприятие за деньги и по разнарядке собирали студентов, бюджетников и сотрудников некоторых компаний. Соответствующие объявления появлялись на форумах, о них также сообщали российские издания.

По данным РБК, власти планировали собрать на мероприятии до ста тысяч человек.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. В минувший четверг он выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого рассказал о планах по развитию России до 2024 года, а также показал запуски ядерных ракет, что вызвало обеспокоенность и обвинения в милитаризме со стороны стран Запада и СМИ.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.