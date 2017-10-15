Мусорные Малинки

В этом году с большим скандалом, после обращения к Путину через прямую линию закрыли одну из самых больших свалок Подмосковья – балашихинский полигон «Кучино». Но буквально неделю назад стало известно, что практически такой же объект появился на территории Новой Москвы. Строительство полигона «Малинки» проходило в тайне и от жителей, и даже от местных властей. Это привело к массовым протестам.

Война народная

Троицк, Новая Москва, утро рабочего дня. В одном из детских садов – как всегда, суета в раздевалке. Кто-то из детей балуется, кто-то плачет, кто-то не может сам снять колготки. Упорядочить хаос пытается воспитательница. Но когда одна из мам протягивает ей подписные листы «против свалки», воспитательница тут же отвлекается от подопечных малышей. Ей ничего не нужно объяснять – она тоже поможет собрать подписи.

Мы используем воду из колодца, что теперь будет?

Жители Новой Москвы шокированы появившейся в прошлую пятницу новостью о том, что мусорный полигон «Малинки», находящийся на пересечении Калужского шоссе и дороги, называемой жителями «бетонкой», возобновит свою работу. Раньше о «Малинках» мало кто знал, кроме жителей близлежащих поселков: «Малинки» занимали всего 8 гектар, были закрыты в 2016 году, достигнув предельного наполнения отходами отведенной для них площади. Обновленные «Малинки» займут более 60 гектар, став крупнейшим мусорным полигоном в Европе.

«Люди в хорошем смысле слова испугались», – прокомментировала Радио Свобода Ольга Сластунина, активистка Инициативной группы «За сохранение Троицкого леса».

«Люди взволнованы, звонят, например и спрашивают: Мы используем воду из колодца, что теперь будет?», – рассказывает Наталья Белова, эколог и муниципальный депутат в совете поселения Первомайское.

Координация протестов осуществляется через публичный чат в Telegram, на момент подготовки текста в нем состояло 469 человек, чат продолжает разрастаться. За несколько дней разозленные жители успели открыть сайты и группы в соцсетях против «Малинок», сделать протестные наклейки для автомобилей, заклеить Троицк большими цветными плакатами против свалки.

Сейчас в Telegram обсуждают аренду билбордов на Калужском шоссе, раздачу листовок в гипермаркетах по выходным, подготовку митингов и поиск специалистов для независимой экологической экспертизы о допустимости такой свалки.

Кто вам сказал, что сюда доселе ничего не возилось? Чтобы вам было понятно, она работала в чёрную

И, конечно же, собирают подписи против «Малинок». Сбор подписей против свалки стал способом рекламы для местных предпринимателей. Один за другим салоны красоты, зоомагизины, турагентства и т.п. в Троицке, Новых Ватутинках и подмосковном Подольске объявляют, что и у них тоже можно подписаться против «Малинок».

На этой неделе группа жителей попыталась пройти на территорию «Малинок», правда, охрана не открыла им ворота. Успокаивать жителей к полигону приехал руководитель Департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев. В разговоре с жителями он был откровенен. По его словам, в 2016 году «Малинки» не прекращали работу.

«Кто вам сказал, что сюда доселе ничего не возилось? Чтобы вам было понятно, она работала в чёрную», – заявил жителям высокопоставленный чиновник мэрии, несмотря на направленную на него видеокамеру. Вскоре появилась съемка «Малинок» с квадрокоптера. На ней видно, что объект полностью построен и готов к запуску.

Конец медведевского проекта

Из видеозаписи ясно, что «Малинки» действительно расположены в некотором удалении от поселений Новой Москвы. Ближайшая деревня, Чириково, в трех километрах. 50-тысячный Троицк – в восьми километрах, если по прямой. МКАД – в 28 километрах по прямой. Ряд крупных поселений - Красная Пахра, Шишкин лес, Вороново, Щапово – в 6-7 километрах. Есть несколько коттеджных поселков, и их жители особенно разозлены. Они платили огромные деньги за коттеджи, расположенные вдали от урбанизированной «старой Москвы», за жизнь на природе – а теперь их будущее туманно, а их собственность, если полигон будет работать, обесценится в несколько раз.

Ещё одна потенциальная опасность «Малинок» – роза ветров такова, что «ароматы» полигона будет сносить на Троицк, частично – на 200-тысячный Подольск и на расположенные рядом поселения Новой Москвы. По оценке Беловой, предварительно можно говорить о том, что порядка 100 тысяч жителей будут находиться в зоне риска. В какой степени свалка отравит почву, источники воды в районе, пока сложно оценить. Рядом со свалкой в том числе находятся артезианские источники, из которых берется вода для известной марки питьевой воды «Шишкин лес».

«Малинки» – окончательный удар по концепции Новой Москвы, которую местным жителям представляли при присоединении территорий к столице в конце президентского срока Дмитрия Медведева. Сначала органы власти не захотели покидать «старую» Москву, затем в Новой Москве повысили разрешенную этажность застройки, сведя на нет идею малоэтажного развития Новой Москвы.

Удаленные от МКАДа районы Новой Москвы – посреди которых сейчас хотят запустить гигантскую свалку – развивались по медведевскому проекту как рекреационная зона. Помимо сохранившихся лесов, там есть несколько санаториев, открылись два конкурирующих друг с другом частных зоопарка, рядом с селом Красная Пахра построили парк на 12 гектар с детскими и спортивными площадками, в нескольких километрах построен один из крупнейших в России велотреков для BMX – «экстремальной» езды на велосипеде.

В пресс-службе Департамента мэрии Москвы по развитию новых территорий Радио Свобода сказали, что прокомментировать ситуацию с «Малинками» не могут, так как свалка организована без их участия.

В тайне от своих

О том, что весь 2017 год в удаленном лесу строили «обновленные» Малинки, похоже, не знали очень многие представители местных властей.

Ошарашены не только мы, но все близлежащие поселки

Префект Троицкого и Новомосковского округов Москвы Дмитрий Набокин не стал комментировать «Коммерсанту» появление свалки.

Против «Малинок» на сайте местной администрации выступил глава Троицка Владимир Дудочкин:

«Я тоже вчера прочитал эту новость и был неприятно удивлен. Скажу сразу, я об этом не знал. Нас об этом не информировали. Слухи ходили летом, что там идет какой-то процесс, но официальных документов у нас нет, тем более, что мы в другом поселении. […] По моим сведениям ошарашены не только мы, но все близлежащие поселки».

Новую Москву в Госдуме представляет Дмитрий Саблин, возглавляющий провластные организации «Боевое братство» и «Антимайдан». В СМИ неоднократно появлялась информация, что у родственников Саблина есть бизнес-интересы в Новой Москве. Радио Свобода связалась с Саблиным и выяснила, что он также не в восторге от происходящего.

«Моя личная позиция, что свалка и переработка отходов должны находиться подальше от Москвы, особенно если речь идёт о полигоне, вне населенных пунктов. Частная это территория или нет – организация их возможна только после проведения общественных слушаний, после согласования с жителями», – заявил он.

Владимир Марьев, руководитель научно-методического центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» при Министерстве промышленности и торговли России отметил в разговоре с Радио Свобода, что «Малинки» имеют право на существование лишь как временное решение проблемы. По данным Марьева, в России сейчас достаточно ресурсов и технологий, чтобы запустить более цивилизованную систему утилизации отходов, а не снова закапывать мусор в землю, теперь уже в Новой Москве.

«Малинки» прошли экспертизу, необходимую для запуска полигона, но в беседе с Радио Свобода подмосковный политик Олег Митволь выразил сомнения в её законности.

По словам Митволя, на территории города (каковым является Новая Москва), новые свалки создавать нельзя. Есть лазейка в законодательстве, разрешающая старым свалкам в Новой Москве действовать до 2025 года. Но как можно выдать за один и тот же объект «старые» Малинки в 8 гектар и новые, которые более 60?

С пресс-службой Департамента природопользования мэрии Москвы при подготовке материала Радио Свобода связаться не удалось.

Второе Кучино

Эксплуатировать «Малинки» будет государственное унитарное предприятие «Экотехпром», связанное с департаментом ЖКХ мэрии Москвы. В «Экотехпроме» Радио Свобода порекомендовали спрашивать о «Малинках» напрямую в департаменте ЖКХ, отказавшись давать комментарии. С пресс-службой департамента ЖКХ Радио Свобода связаться не удалось.

Обновленные «Малинки» очевидно выгодны департаменту ЖКХ. С подмосковными властями у московской мэрии всегда существовали трения, а тут и утилизация мусора, и огромные доходы от неё будут оставаться в пределах юрисдикции мэрии Москвы.

«Малинки» по сути тайно отстраивались в лесу весь 2017 год – и фактически параллельно с протестами в Балашихе, причем «Малинки» рассчитаны на прием практически такого же количества отходов, как и закрытое «Кучино». Вряд ли всё это просто совпадение.

Евгений Ващенко, один из балашихинских активистов, добившихся закрытия «Кучино», рассказал Радио Свобода, что сейчас свалка действительно закрыта, а не работает в черную, как случалось ранее со многими закрываемыми свалками. Жители Балашихи контролируют ситуацию, есть лишь отдельные разногласия с подрядчиком о том, как лучше проводить оздоровление территории.

Но Ващенко отмечает, что до сих пор неизвестно, кому на самом деле принадлежало «Кучино» (свалка была зарегистрирована в оффшоре). Не заведены уголовные дела за экологические нарушения, обещанные, когда к проблеме проявил интерес Владимир Путин.

Митволь рассказал Радио Свобода, что недавно один из владельцев «Кучино» (он не уточнил его имя) покончил жизнь самоубийством, застрелившись из пистолета. Возможно, на него теперь будут списаны нарушения.