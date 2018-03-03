Хор Путина в Лужниках

Большая арена стадиона «Лужники» в Москве едва могла вместить людей, которые пришли на митинг-концерт «За сильную Россию», организованный предвыборным штабом Владимира Путина. За несколько дней до митинга стало известно, что на него сгоняют студентов вузов и бюджетников. В итоге на акцию пришли около ста тысяч человек, но часть из них даже не стала ждать выступления Путина. На стадионе собрались не только москвичи, но и жители Подмосковья, которых свозили в столицу автобусами. Во время митинга полицейские задержали нескольких сторонников Алексея Навального, включая гражданскую активистку Елену Захарову. Она держала плакат «Путин вон из Украины!». На акции были замечены представили национальных диаспор из бывших советских республик. На главной сцене Лужников в ожидании Путина собрались его доверенные лица, деятели культуры и спорта, среди них: Олег Газманов, Сергей Жуков из «Руки вверх!», Денис Майданов, Полина Гагарина, дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков, кинорежиссер Федор Бондарчук, Тимати и сборная Россия по хоккею.

«Я приветствую вас всех в „Лужниках“, — начал свою речь Путин. — Это уже не „лужа“, как говорили несколько лет назад!». После короткого приветствия президент России поет гимн — целиком. Вместе с ним поет команда поддержки, находящаяся на сцене.

За несколько дней до концерта на различных сайтах появились объявления об участии на митинге в поддержку Путина за деньги, оплата от 300 до 500 рублей за посещение «Лужников» 3 марта. Камеры корреспондентов Радио Свобода зафиксировали момент передачи денег тем, кто пришел на митинг-концерт. Но были и те, кто не получил вознаграждения и почувствовал себя обманутым. Несколько человек из массовки отправились писать заявления в полицию. Об этом Радио Свобода рассказали московские школьники, также ставшие жертвами аферы. Полиции во избежании давки пришлось выстраивать узкий коридор для людей, покинувших стадион и выстроившихся у входа метро станции "Спортивная".

Смотрите наш видеорепортаж о том, что происходило в Лужниках: