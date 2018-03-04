Гуманитарная помощь не может попасть в Восточную Гуту из-за боев

Конвой с гуманитарной помощью для жителей осажденной войсками президента Сирии Башара Асада Восточной Гуты в воскресенье не сможет попасть в этот анклав из-за продолжающихся боев. Об этом представитель ООН сообщил Reuters. Около 40 грузовиков везут гуманитарные грузы для сотен тысяч жителей осажденного пригорода Дамаска.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, бои в Восточной Гуте продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Представители сирийских и российских властей утверждают, что ведут боевые действия только против "террористов", на которых резолюция не распространяется.

За последние несколько дней войска Асада заняли несколько поселков на востоке анклава.

Представители сирийской оппозиции утверждают, что мирные жители бегут из этих районов в город Дума – центр Восточной Гуты. Российское командование утверждает, что для жителей анклава открыты гуманитарные коридоры, выйти через которые им якобы мешают отряды вооруженной оппозиции.

В ООН в воскресенье вновь призвали к прекращению огня, назвав "неприемлемым" "коллективное наказание" мирных жителей.