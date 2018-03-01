В Восточной Гуте сорвана уже третья "гуманитарная пауза"

В ООН заявили об ухудшении ситуации в сирийском анклаве Восточная Гута. Это происходит несмотря на принятую резолюцию о перемирии на территории страны, заявил на брифинге в Женеве Ян Эгеланн, помощник спецпосланника ООН по гуманитарным вопросам.

Он отметил неэффективность гуманитарных коридоров в Гуте, организованных Россией совместно с сирийским правительством. По словам Эгеланна, пяти часов в день недостаточно для эвакуации мирных жителей и оказании гуманитарной помощи.

В четверг в Восточной Гуте была сорвана уже третья так называемая "гуманитарная пауза". Россия вновь обвинила в этом местных повстанцев – противников режима Башара Асада, которых Кремль называет "террористами".

Сами повстанцы ранее заявляли, что Россия не может обеспечить безопасность при эвакуации. На плохую организацию гуманитарных коридоров также указывали Международный комитет Красного Креста и сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека.

В конце февраля в Гуте за несколько дней погибли сотни мирных жителей. Совет Безопасности ООН после этого принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Однако Россия добилась того, чтобы режим прекращения огня не распространялся на противников Асада.

Правозащитники заявляли, что это может привести к срыву перемирия. Позднее стало известно, что в Восточной Гуте продолжаются бомбардировки.