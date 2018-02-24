В Восточной Гуте за неделю погибли более 500 человек

В Сирии жертвами очередного авианалета на район Восточная Гута стали в субботу не менее 24 человек. Сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека сообщил, что всего за последнюю неделю число жертв налетов авиации Башара Асада превысило 500, среди них 120 детей.

Сирийское правительство пока не комментирует эти сообщения.

Совет Безопасности ООН проводит в субботу голосование по проекту резолюции, в котором содержится призыв к 30-дневному прекращению огня на всей территории Сирии, чтобы провести эвакуации мирных жителей и обеспечить их медицинской помощью.



По данным ООН, население Восточной Гуты составляет в настоящее время около 400 тысяч. С 2013 года этот пригород Дамаска находится в блокаде правительственных войск.

Восточная Гута, расположенная примерно в 17 километрах к востоку от Дамаска, находится под контролем двух исламистских группировок и бывшего отделения "Аль-Каиды" в Сирии.