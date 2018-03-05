Десять лет побед? Соцсети о предвыборном "путинге" в Лужниках

Владимир Путин, о котором долго говорили, что он не ведет избирательной кампании, наконец-то принялся за дело.

Сначала он погрозил миру ядерной дубинкой, а потом собрал в Лужниках митинг своих сторонниках.

О том, как это было, можете почитать материал нашего коллеги Мумина Шакирова или репортаж Евгения Фельдмана на сайте "Спектр.Пресс".

В сети при желании можно найти восторженные отзывы разной степени искренности.

Максим Кононенко:

Рок-звезда!

«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это».

А вы продолжайте там ныть, в своих Лондонах и Таиландах. Чем больше вы ноете - тем нам тут приятнее. Потому что мы понимаем, что вы потеряли. А вы - не понимаете.

Мы продолжаем делать Россию лучше. Мы продолжаем работать для того, чтобы нашим детям было лучше, чем нам. И лучше им было именно здесь.

Потому что мы хотим это сделать. А если вы не хотите - то и не надо.

Справимся сами.

Юрий Дудкин:

Это то, что называется ЕДИНСТВОМ, без лишней патетики и дутого националистического пафоса.

Но у значительной части аудитории, наблюдавшей за действом со стороны, реакция более чем скептическая.

Алексей Широпаев:

На митинге в Лужниках Путин предрёк сплошные победы на ближайшие 10 лет. Похоже, что в 2024-м он с нами прощаться не собирается.

Кирилл Лятс:

Почему 10? А четыре года он кем будет? Царем?

Аркадий Дубнов:

Из репортажа с пропутинского митинга нонче в Лужниках:

«Мы должны сделать все, чтобы будущие поколения россиян жили счастливо», говорит Путин.и снова просит зрителей согласиться с ним; зрители соглашаются"

Вспомнил знаменитый лозунг из жизни солнечного Узбекистана времен расцвета каримовского режима:

"Узбекистан ждет великое будущее!"

Творческие узбеки переписали этот слоган, придав ему теплый личностный оттенок:

"Пока я ваш президент, у Узбекистана всегда будет великое будущее!" И. Каримов.

Вспомнил и то, как Путин, изображая примерного школьника, мог слушать старшего узбекского коллегу часами.

Вот, пригодилось...

Пусть так, а то ведь мог и коммунизм пообещать уже "нынешним поколениям живущих", как когда-то дорогой Никита Сергеевич сделал. Слава богу, тогда хоть вовремя Олимпиадой в 1980-м успели заменить, а чем заменить сейчас "будущее щастье" ?

Николай Травкин:

Всё казалось, что чего то я упускаю, может акцент какой важный не улавливаю. Раза три прокрутил ЮТуб с речью Путина в Лужниках, которая сводилась к фразе: «Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед!»

Что же, ломал я голову, он всё-таки имел ввиду под словом «э т о»? Какие такие героические свершения мы должны сделать, чтобы они были признаны яркими победами и ознаменовали весь ХХI век? Ничего не нашёл, даже намёка малейшего не обнаружил, который бы указывал на содержательный смысл этого «э т о».

Ну, что же, годы своё берут, старость притупляет умственные реакции, решил я и успокоился. Может быть даже из-за этого изъяна и не удостоился быть среди 100 тыщ, заполнивших Лужники. Ведь там собрали самых сообразительных, схватывающих на лету каждое слово Владимира Владимировича и на его вопрос, «Мы сделаем это, да?" следовал без раздумий громовой ответ - «Да-а-а-а!!!».

И вот эта готовность масс горячо поддержать любой призыв власти, не вникая в суть самого призыва, утвердила в мысли, что всё у нас получится, всё будет хорошо. Тем более и дорожка проторённая: «...и как один ... в борьбе за ЭТО!»

Все могли заметить, что Путина на сцене сопровождала огромная группа "общественных деятелей" и "мастеров культуры".

Анна Качкаева:

"Мудрый", - проникновенно произнес режиссер Меньшов. "Мудрый!", - страстно провозгласил ректор Садовничий. И грянули "лучшие люди города" гимн! В общем, опять перепутали "отечество" и "ваше превосходительство". Москва, Лужники, 2018

Пётр Милованов:

Жители Флориды провели собрание собственников недвижимости, выбрали председателя, НАМЕТИЛИ ЦЕЛИ.

Ярослав Белоусов:

Символы эпохи. Причем бессмертные. Причем в той же степени, что и "первое лицо".

Кирпичики, так сказать.

Зря что ли умные люди говорят, что массовая культура - фундамент общества.

Я бы уточнил - его нервная система.

Артём Рондарёв:

Я по фоткам Владимира Владимировича в окружении деятелей искусств не могу понять: они поют "Все идет по плану" штоле? уж больно рожи ожесточенные.

Александр Рыклин:

Вот это и называется - жалкая старость...

Екатерина Барабаш:

Меня никто не разубедит в том, что эти люди просто феноменально глупы. Сначала - глупы, а потом уже <лизоблюды> и подонки. Хитрые - да. Но глупые ужасно и недальновидные. Были бы чуть умнее - не участвовали бы в этом, знали бы, что репутация, особенно для артиста, во всем мире важнее сегодняшнего поцелуйчика власти. Если ты не понимаешь, что в глазах умных и даже средне-умных людей, да что там - просто всех нормальных людей ты - посмешище, ты не пойдешь вот на это дерьмо. Потому что умный. А эти - да тьфу. Смешные и жалкие.

Дмитрий Трещанин:

А вы хоть раз пытались заставить себя смотреть новогоднее шоу на федеральном канале? Я лет 5 назад смотрел какую-то часть и дико пугал дочку, что почти все артисты там — мертвецы, зомби, потому что они также выглядели еще 20-30 лет назад. И с тех пор там состав не сменился. Так почему им можно, а Путину — нельзя?

Мальгин про Ашманова:

Олег Козловский:

Вот же циничные твари. Сами развязывают войны, кладут там бессмысленно сотни своих граждан и потом сами же под этим предлогом отказываются уходить.

Таких горе-главнокомандующих можно и нужно менять, пока они не <прошляпили> вообще все.

Кирилл Шулика:

Интересно, кто-то из кандидатов в президенты напишет жалобу на штаб Путина за привлечение к избирательной кампании несовершеннолетней олимпийской чемпионки Алины Загитовой? Ей 15 лет. Закон прямо и однозначно запрещает привлекать к избирательной кампании граждан до 18 лет.

Андрей Нечаев:

ЦИК реагировать будем?

По информации СМИ и соцсетей к митингу в поддержку кандидата в президенты В.Путина в Лужниках привлекли школьников (включая олимпийскую чемпионку Загитову), что является прямым нарушением избирательного законодательства, запрещающего прямо или косвенно привлекать к агитации несовершеннолетних (до 18 лет).

Разумеется, много говорят и пишут о том, как массовку на митинг пригоняли по разнарядке или просто покупали. Об этом, например, можно почитать у русской службы BBC.

Юлия Галямина:

По поводу путинга. Со всех сторон мне рассказывают, как их заставляли идти на это действо, но они втихую уклонились. И гордятся собой. Я конечно понимаю, что у каждого свой предел геройства, но грущу от того, что люди могут вот так жить и не сочувствуют глубочайшего унижения?!

Вспомнилась по этому поводу история из моей юности. Как я со скандалом вышла из комсомола.

Я вступила туда в 14 лет, в 1987 , вместе со всей страной надеясь изменить ссср изнутри. Но за два года взгляды мои поменялись - как и многих. Но роковым для моей комсомольской судьбы стал май 89го.

К нам в школу пришла разнарядка предоставить столько-то народа на майскую демонстрацию в колонну нашего райкома. При чем идти должны были как комсомольцы, так и нет. Узнав об этом, я вместе с подругой пошлав райком, зашла без стука в кабинет первого секретаря и гнево спросила его какого черта. Он что-то ответил про долг и про распоряжение партии. В ответ я стукнула своим комсомольским билетом об его стол и сказала, что раз так, я из его дурацкого комсомола выхожу.

На следующий день мне песочили мозги все кому не лень, но я стояла на своём. Особенно связываться со мной не хотели уже тогда, потому что чуть что я устраивала бунты и звонила в СМИ.

На демонстрацию мой класс так и не пошёл, а про остальные не помню.

Аббас Галлямов:

Я бы на месте Собчак сейчас объявил, что все те, «кому Путин за участие в его митинге не заплатил», могут обращаться к ней. Я, дескать, - против несправедливости и поэтому я заплачу вместо него. Слоган акции: «В отличие от Путина, я не обманываю».

Конечно, теоретически, ЦИК может счесть это подкупом избирателей, но, думаю, все обойдётся. Если за это снимать с выборов, то придётся всей стране объяснять, что там произошло и за что Собчак снимают. В Кремле ведь не сумасшедшие сидят, чтобы рассказывать, что организаторы митинга за Путина обвиняются прессой в том, что они обещали участникам деньги и не заплатили их. Поэтому Кремль, очевидно, предпочтёт промолчать. А вот тусующаяся в Интернете оппозиция обязательно узнает о том, как смело Собчак потроллила Путина.

В погоне за голосами сторонников радикальной оппозиции необходимо идти на обострение. Умеренность сейчас - плохая стратегия. Собчак надо воспользоваться тем, что Грудинин приостановил свое наступление и перехватывать оппозиционную повестку.

Смелость города берет.

И вообще эта акция даст возможность выйти на тему морали в политике. Ниша «морального авторитета» пока свободна, а значит вполне можно порассуждать в том духе, что «политик не должен обманывать», «я хочу, наконец, установить высокий моральный стандарт для российских политиков» и т.д.

Глеб Павловский:

внезапный инсайт: никто из жарко постивших тут pro Putin - не встал и не попёрся в Лужники. Любить кандидата на морозе патриоты предоставили свезённым туда подневольникам #Левиафанушко

Антон Громов:

Парадокс путингов нагляднее всего демонстрирует легитимность власти, весящую в воздухе, ведь если 86% якобы за Путина, почему никто добровольно не выходит его поддержать на улицу? Без административного ресурса и принуждения с подкупом создать картинку «единодушия масс трудящихся» они не могут.

Рейтинг Путина это такой же фейк, как и российская гибридная военная угроза. Очередные нарисованные на компьютере мультики, которые нам показывают без апгрейда с 2000 года.

Владимир Милов:

Многие из вас постоянно жалуются - "вот, нас на работе (в семье, среди знакомых) окружают сплошные запутинские ватники". Получается парадокс небольшой - вроде кругом такие сплошные запутинские ватники, а на запутинские митинги (не говоря уже о "выборах") приходится зашуганных бюджетников сгонять силой по разнарядке. Обратите внимание - оппозиция свои митинги неделями рекламирует, собирает людей через соцсети, разные формы агитации, а я вот ни одной агитки к митингу "в поддержку Путина" не видел - добровольно людей они собрать не в состоянии, только силком.

Объясните мне этот парадокс? Где же эта вся "запутинская вата", которую вы встречаете в своей жизни тучными стадами? Чего же она стройными рядами не идет свою поддержку в добровольном порядке демонстрировать?

Я могу вам объяснить. Во-первых, людей, недовольных Путиным, очень много, просто многие из них в нынешней обстановке предпочитают помалкивать. На этом фоне вам слышен шум от "ваты", и кажется, что все вокруг такие. Это ошибочное ощущение. Во-вторых, те люди, о которых вы говорите, абсолютно общественно пассивны - это органичное продолжение их конформизма. Они будут поклоняться любой власти. Но на какие-то общественно значимые действия они не способны, только бурчать в курилке как "Путин всех сделал в мировой политике". Это их жизненный максимум.

Поэтому не обращайте просто внимания на эту массу. Властям сегодня стоит огромных усилий ее на "выборы" затащить, не говоря уже о каких-то более значимых действиях. Наше движение гораздо более значимое по сравнению с этими жалкими толпами согнанных бюджетников.

В центре событий – Путин, но свою долю внимания получает и Ксения Собчак. Ее облили водой – как крикнул нападавший, "за Жириновского".

Ксения Собчак:

Только что, в центре Москвы, на выходе с дня рождения Михаила Горбачева, на меня напал человек, облил, слава богу, что водой.сейчас посмотрели камеры- упала я сама поскользнувшись на воде-ушиблась ногой и головой .Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40минут. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти - опасно, вместе с такой властью - стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим. Главная и ежедневная задача - добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий, и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников - извиниться и уволить такого помощника. А мы все - не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, как украденные деньги, как сидящих несогласных, как развязанные войны - в день голосования. Насилие начинается с малого - и если мы его не остановим - не заканчивается никогда.

Даниил Кузнецов:

Собчак облили водой на ДР Горбачева. Тут же у Mash (проект Life) появилось видео от первого лица. Отсюда лайфхак по легкому заработку для полит октивиста «курильщика»: включить камеру на телефоне, облить политика чем-нибудь (желательно оппозиционного политика, так меньше хлопот), продать видос Mash’у, ... Профит!

Геннадий Гудков:

Оказывается, выборы точно фальсифицируют. Как иначе объяснить поступок мерзавца из ЕР, ЛИЧНОГО помощника председателя МОСГОРДУМЫ и одного из видных деятелей ЕР, который решил отомстить Ксении Собчак за... Жириновского?! Не за ее жесткую критику правящей ЕР, не за демарш в отношении Кадырова в Грозном, даже не за нападки на Путина, вернее, его пятый срок вопреки Конституции. Уж если в самом логове ЕР - сплошь и рядом фанаты Жирика, как же ЕР может набирать по 90% в большинстве Гор/обл/крайДум?! Или просто Жириновский - тайный член Политбюро ЕР, а почему бы и нет! Что-то в этой истории дурно пахнет, может, господин Шапошников нам что-нибудь разъяснит?

Сергей Кальварский:

Неважно, как вы относитесь с КС, важно что эти подонки почти всегда остаются безнаказанными

Олег Козырев:

Можно плохо относиться к этим выборам, но нельзя не понимать, что нападение на кандидата в президенты это экстра-ЧП. Меж тем полиция 40 минут (!) ехала после сообщения о нападении.

Ксении Собчак лучи поддержки. Культ политического насилия должен уйти в прошлое вместе с Путиным

Екатерина Винокурова:

Мне кажется, облик Владимира Вольфовича сотоварищи каждый день обретает новые краски.

А также повторю, если мужчина нападает на женщину - он не мужчина. Мужчины женщин защищают, а это - трусливое ничтожество.

Валерия Гудкова:

Мне жаль, что Ксюша стала жертвой примитивной акции недомужчины. Противно.

Кирилл Шулика:

Еще раз... В политике нет стариков, женщин и детей. В политике есть только политики. Обливать водой Жириновского нельзя не потому, что он старый, а потому что в принципе нельзя. Если можно, значит, можно. Я, кстати, не уверен, что реально нельзя.

Правда, если можно, будь готов к ответке. Это, увы, политика, в которой в том числе и ты, кандидат в президенты, задаешь правила. Задал такие, потом все сетования, что ты женщина, это в пользу бедных.

Если есть низкая политическая культура, она у всех.

И еще одна новость, связанная с Ксенией Анатольевной: она предложила провести своего рода "праймериз" среди либеральных кандидатов, к которым причислила себя, Григория Явлинского и Бориса Титова.

Александр Морозов:

Собчак сделала вчера анекдотическое заявление о том, что президентские выборы должны стать "праймериз" для определения лидера "оппозиции". Это выходка в адрес Явлинского. ВЦИОМ показал ей отрыв в полпроцента от Явлинского (а все они в третьем дивизионе так и сидят в пределах погрешности). Но она хочет обидеть Григория Алексеевича и говорит ему: "Я заберу твой электорат!". (Наверное, яблочников перекосило от злобы).

Фёдор Крашенинников:

Кстати, раз уж мадам Собчак объявила эти вот "выборы" прамериз среди либеральных кандидатов, то непонятно, на что она рассчитывает.

Предположим, Явлинского и даже самого Титова она обойдет, но как быть с либерал-демократом Жириновским? Готова ли она признать его победителем праймериз и лидером либералов?

Нет, ну раз ей и Титов - либерал, то чем Жирик-то не либерал?

Евгений Ихлов:

Как, наверное, изматывает такая нескончаемая ловкость рук?! (Выборы либералиссимуса)

Есть старое предложение по объединению демократов - создание коалиции, лидер которой (т.е. идущий во главе общего списка и на пост президента) определяется "праймериз". Но никому ещё не приходило в голову сделать ЦИК арбитром в этой процессе.

Но креатив команды кандидата Собчак уже приблизился к ранее недостижимому уровню команды из "Дня выборов-I".

Вот выступает Ксения Анатольевна в "Самаре-городке" и бабах: «В этих выборах участвуют [кандидат от „Яблока“ Григорий] Явлинский и [кандидат от Партии роста Борис] Титов. <…> Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Вот кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо". Кандидат заверила, что обязательно выступит с этим предложением», но полагает, что его не примут, поскольку «никто не хочет быть на втором месте, даже если это сулит выигрыш всем" ("Медуза", 21:08, 3 марта 2018)

Как говаривал покойный ген. Лебедь (спец по праймериз): "трудно плыть в соляной кислоте с отрубленными руками"...

Титов, как известно, не либерал, в смысле не оппозиционер. Кстати, как сторонник глазьевских методов Столыпинского клуба [о, дайте, дайте госфинасирование патриотическому бизнесу, т.е. торговле купажом].

Навальный, Илларионов и Ходорковский в таком "праймериз" участвовать не будет. По сугубо техническим причинам.

Дальше вопрос только за тем, кому Элла Александровна и Сергей Владиленович выпишут справку на право быть "главлиберал"...

Хотя, конечно, я совершенно не исключаю, что молодость и красота победит среди тех, кто искренне считает участие вот в этом - мирной демократической альтернативе революции...

Вопрос только в том, будет ли такое "праймеризятничество" воспринято как нечто более легитимное, нежели общее происходящее в День Парижской коммуны?

И на этом фоне, как ни удивительно, продолжаются споры, как же поступить 18 марта. Мнения прямо полярные.

Елена Русакова:

Спрашивают «что делать 18 марта, если я не поддерживаю Путина и не верю в победу другого кандидата». Отвечаю. Голосование - аналог социологического опроса или митинга. Если вы не пришли - вас записывают в число довольных или смирившихся. Если вы проголосовали за альтернативного кандидата - вас посчитали за единицу, способную к политическому протесту. Сегодня вы до участка дошли, а завтра на митинг придёте. И не надо тут про фальсификации: «они» знают, сколько реально за кого подано.

Оценивают протестный потенциал конкретного города, района, дома и улицы. Чем больше недовольных среди ваших соседей - тем больше шанс, что вас побоятся злить, нагло отнимая последнее.

Иван Преображенский:

Самое грустное в истории с президентскими выборами в России, что люди не готовы признать, что вообще никак не могут повлиять на ситуацию и придумывают хотя бы бойкот, чтобы доказать самим себе, что как-то влияют. На самом же деле корень проблемы в том, чтобы признать, что это вообще от нас не зависит - и тогда можно будет забыть про эти выборы и заниматься чем-то действительно для нас важным.

Игнорировать событие и бойкотировать его - это не одно и то же. Бойкотирующий напротив ставит все свое поведение в зависимость от события, которое он всеми силами старается не замечать.

Это прекрасно описал Довлатов в анекдоте про Бродского, который не боролся с советской властью, а просто не знал о ней.

Дихотомия проста - забыть или бороться против нее. Все остальное - иллюзия и самоуспокоение.