"Наш ответ Маску". Реакция на путинскую демонстрацию ракет

Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию – за 17 дней до выборов, пообещал России новые ядерные ракеты.

Он рассказал о "малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановке", которая, по словам президента России, может быть помещена в крылатую ракету и обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО.

Во время выступления был продемонстрирован и компьютерный видеоролик с траекториями запуска ракет вокруг планеты. Путин заявил, что новое российское ядерное оружие будет неуязвимо для американских систем противоракетной и противовоздушной обороны: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас".

Этот фрагмент выступления взорвал социальные сети.

Алек Лан: "Мы в Докторе Стрэнджлав: Путин обещает ракету с ядерным двигателем и "неограниченной дальностью". "Ни у кого в мире нет такой штуки".

Сергей Марков:

Путин. Россия сделала новую ракету, на ядерном двигателе. С неограниченной дальностью. Такой ракеты пока ни у кого в мире нет. Россия сделала и подводные ракеты, тоже могут на ядерном двигателе. Это мировая сенсация.

Екатерина Шульман:

О, наш ответ Маску показали. С мультипликацией! Ракета облетает земной шар по траектории ммм сердечка.

Григорий Пасько:

мультики с ракетками Рогозин рисовал, не иначе...

Илья Красильщик:

между тем владимир владимирович там окончательно улетел и уже минут 30 рассказывает, какое новое оружие есть у россии и как оно сможет все расхерачить. все это сделано по образцу боевиков, где главный плохой герой рассказывает, как он уничтожит мир. вообще-то полный ад

Эль Мюрид:

Послание не подкачало. Мы в осаде, нужно сплотиться, всех убью, один останусь. У нас есть гиперзвуковое оружие, ракета с неограниченной дальностью, ответим на ядерное нападение, картинки и милитари-мультики - все как положено.

Михаил Фишман:

Увлекательный конечно мультфильм про то, к каким рискам для человечества ведет концентрация всей власти в крупной стране на протяжении десятилетий в руках конкретного человека. Я его все-таки не очень боюсь, но в связи с последними мировыми новостями: Now imagine it’s China.

Илья Заславский:

Путин успешно прошел весь путь до Ким Чен Ына, теперь угрожает миру.

Правда заключается в том, что системы ПРО большому ядерному государству, как Россия, и даже Китай, можно гарантированно преодолеть и без всех этих новинок, самое лучшее ПРО дает (и то лишь в теории, на практике в боевых условиях это, слава богу, не проверялось) защиту от нескольких ракет максимум, не от сотен. И есть значительно более дешевые способы преодоления, например, запустить сотни пустых болванок.

Я один из выпускных экзаменов в Оксфорде на бакалавра об этом писал, изучил тогда все подробно.

Но показательно, что Путин выбрал язык ядерного шантажа.

Кирилл Лятс:

Какой ужас: главная новость в послании для страны - испытание ракеты с ядерным двигателем...мы снова в 1982 году.

Похоже, что Послание Президента - это объявление войны Америке...все остальное - пустой треп

Борис Межуев:

Америка вздрогнула, конечно.

Алексей Нарышкин:

Путин минут 15 хвастался разными ракетами (плавающими, летящими) с ядерными боеголовками, которые могут прилететь куда надо. Вылитый Ким, который Трампу кулаком грозит. ВВП забыл сказать, за сколько новые ракеты доберутся, например, до Вашингтона. Тогда бы вопросов вообще не было

Иван Давыдов:

Уже выяснилось, что в России разработана ракета, которая после запуска из Воронежа способна по сложной траектории облететь земной шар и поразить Воронеж. А послание все не кончается.

Рыклин Александр:

Слушая лидера нации -

"Над селом <фигня> летала серебристого металла"...

Наталья Геворкян:

О, бряцаем оружием. Это краткая устрашающая, видимо по задумке, лекция о мощи российского оружия в рамках федерального послания. Докладчик оживился)

​Константин Калачев:

Смотрю послание Путина. Один вопрос - почему мы до сих пор не создали «Звезду смерти» и армию клонов?

Мы можем всех разбомбить. Видео. В зале нескрываемая радость. Можем!!! Это ведь куда веселее, чем обеспечить и поднимать доходы населения.

Лев Шлосберг:

Послание Путина в трёх словах: пушки вместо масла.

Четвёртое слово: дорого.

Аббас Галлямов:

Когда Путин говорит, о том, что наш главный враг - собственное отставание, зал молчит. Когда начинает показывать новые ракеты и рассказывает, что теперь нам не страшна американская ПРО, радостно аплодирует. Людей, сидящих в зале, возможность убивать врагов воодушевляет гораздо больше перспектив собственного развития. Судя по тому, насколько больше времени Путин уделил второму по сравнению с первым, его настрой полностью совпадает с настроениями в зале.

Кто там говорил, что Серебряков неправ?

Кирилл Шулика:

Теперь стало понятно, зачем послание в Манеж перенесли!!!

Главная тема - трясти ракетами. Чтобы ролики показывать всем, как эти ракеты летают. Все сидят и аплодируют компьютерной графике.

А зачем это все? Путин пояснил... Плохо, что СССР развалился и везде сидели американцы, на урановых заводах наших в том числе.

То есть я правильно понял, что здравоохранение, развитие медицины, борьба с бедностью это все для того, чтобы летали ракеты и американцы нас боялись?

Кирилл Рогов:

Ну что? Молодой Брежнев, тот тоже техникой увлекался: преодолеть технологическое отставание, опора на собственные силы, повысить «самообеспеченность государства (!) молоком, говядиной и овощами» (государство, кстати, ничего этого не ест), молодым везде у нас дорога, если, конечно, они готовы честно трудиться.

По жанру это отчетно-предвыборный доклад, так что цели и задачи не всегда предполагают серьезное к ним отношение. Ну, например, удвоить несырьевой экспорт - это смешно и никак не связано с действительностью, вообще никак. Просто по жанру масштабные планы на десятилетку.

Александр Кынев:

Предполагаю, что когда писали послание, хотели в том числе мобилизации базовых для власти частей электората- административно и социально зависимых и патерналистски настроенных (первая половина послания) и патриотически милитаристских (вторая половина). Однако вторая часть оказалась сильнее и ярче, и явно ближе самому кандидату, и поэтому по факту затмила первую. В результате первая оказалась в её тени и мало кому в такой ситуации важна. В итоге вышло послание ни про будущее и развитие, а про угрозы и войну, не соответствующее реальным общественным настроениям усталости и фрустрации, ни социально экономическим, ни внешне политическим реалиям. Так оно вероятно, и войдёт в историю. В общем хотели как лучше, а вышло как всегда. В итоге стать хуже может нам всем

Григорий Голосов:

Фонит Путин. А ведь похоже, что военные игрушки - единственное, что его по-настоящему увлекает. Пожилому мужчине простительно, но для россиян это очень плохие новости.

Федор Крашенинников:

Страшнее всего этого милитаристического кошмара, который извергает кашляющий дед - только это вот ликующее стадо дедов и бабок в зале. Чему они так радуются? Что миллиарды потрачены на военные игрушки?

Ужасно.

(Потом ведь опять придется все это дерьмо резать автогенами, ну а как?)

Марат Гельман:

я реально начал бояться за страну. Это не просто наркокартель с ядерной кнопкой. Это не просто новый виток гонки вооружений. Это какое-то безумие.

Ирина Петровская:

«Давайте посмотрим рекламу и продолжим праздник, который на улице многих из нас», - Артём Шейнин в студии ток- шоу «Время покажет» с восторгом обсуждает президентское послание и его военную часть. Для зрителей даже устроили конкурс на лучшее название безымянных пока новых видов вооружения. Народ радостно креативит: ракета «Чмок», торпеда «Чпок», «Ёршик и фитилёк», «Нежданчик», «Осиновый кол», «Горыныч», «Кондратий и Кирдык», «Серп и молот», «Владимир и Святая Русь», «Из России с любовью», «А вот и мы. Не ждали?» Отдельно доставляют зрительские комментарии: «Пусть теперь попляшут под нашу дудку», «Америка, небось, уже памперсами запасается», «Пусть Америка теперь подавится своими санкциями». Веселится и ликует весь народ((

Леонид Гозман:

Самое ужасное в Послании - бурные, искренние, истеричные овации в ответ на милитаристские пассажи Путина. Это страшнее того, ЧТО он говорит.

Есть, впрочем, и скептики.

Егор Сенников:

Все такие ринулись обсуждать Путина, на все лады. А чего его обсуждать - все эти планы будущего процветания буквально висят в воздухе, он же не сказал, где он на это деньги надо брать. Видимо, где-то там же, где деньги на 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, которые должны были появиться за предыдущие 6 лет - или там же, где деньги на увеличение зарплат школьных преподавателей до среднего по региону. Это я к тому, что надо сразу же вот на такие моменты смотреть и просто прикидывать, что реально, а что не очень.

Рустем Адагамов:

Думаю, что потом будет всем стыдно и неловко, когда окажется, что все эти мультики-страшилки, показанные Путиным, пустышка и блеф. После скриншотов из компьютерных игр, перепутанных космодромов и стертых из памяти Рогозина племянников этого вполне можно ожидать. Я не удивлюсь, во всяком случае. :- )

Остап Кармоди:

У российских ракет уже давно непредсказуемая траектория полёта.

Невозможно даже предсказать, взлетят ли они вообще.

Борис Цейтлин:

ВВС США vs Мультики

Реальное vs Воображаемое

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Военный аналитик Александр Гольц в интервью Радио Свобода так комментирует "оружейную" часть выступления Путина: "Оказавшись в международной изоляции, Россия действует как дворовый хулиган: дружи со мной или по морде дам". Отвечая на вопрос, действительно ли у России есть оружие, которым хвастался Путин, или это только пропагандистский ход, Гольц говорит:

Россия втягивается в невиданную гонку вооружений

– Этого мы, конечно, не знаем. О некоторых таких разработках, в частности, о планирующих крылатых ракетах или об "оружии Судного дня", беспилотных подводных аппаратах, которые могут уничтожить как восточное, так и западное побережье США, что-то утекало, – но опять, мы не можем сказать, было ли это намеренной утечкой с целью запугать. Принципиально новые вещи – крылатые ракеты с ядерно-энергетической установкой. Тогда надо исходить из того, что российские конструкторы решили принципиальную задачу о ядерной энергетической установке для летательного аппарата, что является суперпрорывным исследованием. Мы не можем ничего в открытых источниках найти об этом, на сей счет ничего не было, и это может быть как блеф, так и суровая реальность. В любом случае понятно, что Россия основывает свою внешнюю политику на военных угрозах, потому что говорить, что это ответ на американское развертывание ПРО, – смешно. Американские ракеты ПРО не могут угнаться за российскими стратегическими ракетами даже в их нынешнем состоянии, не говоря уже об этих перспективных фантастических видах оружия. Это попытка напугать планету, и реакция на нее будет совершенно очевидная: Россия втягивается в невиданную, я думаю, даже несопоставимую с эпохой Советского Союза, гонку вооружений. И поэтому вся первая часть выступления Владимира Владимировича Путина не имеет ровно никакого значения и не будет реализована никогда.