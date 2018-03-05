Со Сталиным на выборы

Трое кандидатов на пост президенты России: Павел Грудинин, Максим Сурайкин и Владимир Жириновский, - идут на выборы периодически прославляя Иосифа Сталина. Претендент на продление полномочий главы государства Владимир Путин хвалит достижения сталинского режима, осуждает репрессии и требует от ФСБ ретиво бороться с "политичским радикализмом", которым в его системе становится всякая оппозиционность. Ксения Собчак утверждает, что шестеро из восьми кандилатов так или иначе пользуются образом Сталина.

Что народ еще не знает о сталинской системе, чтобы ее однозначно отвергнуть? Почему общество стало жить мифом о Сталине и Победе, зная о грандиозных преступлениях сталинизма. Почему через 65 лет после смерти очевидный тиран снова стал брендом самодержавной власти и ее партнеров? Как Путин повторяет сталинские приемы управления и манипуляции массами?

Обсуждают доктор исторических наук, профессор Борис Илизаров, писатель Владимир Войнович, ведущий сотрудник Центра Юрия Левады, профессор Алексей Левинсон, политик, депутат ЗС Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 марта в 19:05.