Матери убитого в полиции петербуржца присудили 150 тысяч рублей

Суд в Москве взыскал 150 тысяч рублей с Министерства внутренних дел России в пользу Натальи Зверевой, чей сын был убит в отделе полиции. Об этом Радио Свобода сообщили в организации "Зона права".

Требование Зверевой о компенсации морального вреда в четыре миллиона рублей не было удовлетворено. Сторона потерпевшей считает присужденную ей сумму "мизерной" и собирается обжаловать решение суда. После гибели сына здоровье Зверевой значительно ухудшилось из-за стресса. Она вынуждена содержать на пенсию себя и малолетнюю внучку, которую взяла под опеку.

11 ноября 2015 года капитан полиции Андрей Артемьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову своего знакомого Дмитрия Демидова в служебном кабинете. Мужчина скончался на месте. Обвинение требовало для полицейского 12 лет колонии строгого режима, однако Артемьев был осужден на 1 год и 9 месяцев.