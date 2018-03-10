100 лет с Россией и без. Александра Вагнер – о ДКСР, ДНР, ЛНР

В этом году исполняется 100 лет со времени создания и исчезновения просуществовавшей всего месяц Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР). Явление это в украинской истории, быть может, не слишком значительное, если бы не события последних лет в Донбассе. В самом их начале одним из многочисленных аргументов сепаратистов, пытавшихся заложить идеологическую основу своих действий, было как раз возникновение в 1918 году рабочей республики. Да и сейчас в Донецке о ней не забыли: возложили цветы к памятнику первому главе совнаркома ДКСР Федору Сергееву, известному под партийной кличкой "товарищ Артем".

В пафосной статье, посвященной этой теме и опубликованной на сайте "Новороссия", почти нет исторических подробностей. Но если бы они были, то не уверена, что Андрей Пургин, именуемый теперь не иначе как "основатель ДНР", вообще принес бы к памятнику цветы. Ведь Артем был одним из тех, кто согласился с директивой ЦК РКП(б) от 15 марта 1918 года, в которой Донецко-Криворожский бассейн признавался территорией Украины.

В советской России и не могли поступить иначе, ведь статус независимой Украинской народной республики (УНР) и прекращение войны с ней советского правительства определялись заключенным в Бресте мирным договором. Это спущенное сверху решение было утверждено на Втором Всеукраинском съезде Советов в Екатеринославе (ныне Днепр), который проходил с 17 по 19 марта 1918 года (19 марта считается датой прекращения существования ДКСР). Во время съезда из состава совнаркома ДКСР вышли непримиримые противники этого решения – Семен Васильченко, Виктор Филов и Михаил Жаков. Историки расходятся во мнениях, почему они пошли на этот шаг: то ли потому, что выступали за полную самостоятельность, то ли потому, что поддерживали идею формирования в ДКСР собственных органов управления и ее вхождение в состав советской России, которая тогда рассматривалась как федерация национальных республик. Артем, следуя распоряжению ЦК, поддержал решение о вхождении ДКСР в формально независимую (а не входящую в состав РСФСР) советскую Украину, и впоследствии даже непродолжительное время – чуть более двух месяцев – возглавлял правительство УССР.

Сама идея обособления Донбасса (точнее, Донецкого угольного бассейна и Криворожского рудного района) не принадлежит большевикам. Эта идея возникла еще до революции, когда совет Съезда горнопромышленников Юга России в Харькове начал лоббировать такое решение, мотивируя его улучшением условий промышленного развития. Дополнительным стимулом для появления ДКСР стало утверждение Центральной Радой – высшим органом УНР – инструкции Временного правительства, согласно которой в Украину не включались обширные территории Екатеринославской и Харьковской губерний. Рада тогда выступала за автономный статус Украины в составе "новой демократической России", но после большевистской революции УНР провозгласила независимость. Тем самым она получила возможность не выполнять договоренности, достигнутые ранее. Но к тому моменту в областном комитете советов Донецко-Криворожского бассейна большинство уже имели большевики.

Донецко-Криворожская республика – как и недавний кремлевский проект "Новороссия" – претендовала на обширную территорию, включавшую в себя частично или полностью земли современных Сумской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей Украины, а также области Войска Донского с Таганрогом. При этом родоначальники советской Украины в то время полностью не контролировали даже восточные территории своей республики, не говоря уже о Киеве или западных регионах.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР – это уже очевидно – частью России не станут, но в нынешнем своем состоянии, видимо, просуществуют еще долго

Когда возникла независимая УНР, большевикам оказалось выгодно появление на украинских территориях различных лояльных им образований, которые из Москвы активно поддерживали. Возникла, а затем быстро исчезла, например, Одесская советская республика. Разные республики в годы Гражданской войны возникали и на территории России: Донская, Кубанская, Терская, Черноморская, Дальневосточная. Донецко-Криворожская республика стала интересна большевикам во время мирных переговоров в Брест-Литовске, но ее поддержка в итоге никаких результатов не принесла: так и не удалось добиться, чтобы ДКСР стала, наравне с УНР, стороной переговоров о границах Украины. После подписания Брестского мира независимость Украины была поддержана и военным путем: германо-австрийские войска, приглашенные Центральной Радой, уже в апреле 1918 года контролировали в том числе и Донбасс. Из Харькова правительство советской Украины временно перебралось в Луганск, но в конце апреля вынуждено было покинуть и этот город.

Экстраполируя эти события столетней давности на нынешнюю ситуацию, можно найти кое-что общее. Россия добивается, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР были признаны стороной переговоров, однако ни Украина, ни западные страны с этим не согласны. Специальный представитель США по вопросам урегулирования на востоке Украине Курт Волкер заявил, что непризнанные ДНР и ЛНР должны быть как псевдогосударственные и поддерживаемые Россией образования ликвидированы, что их существование не соответствует Минским соглашениям, предполагающим восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. На эти слова в Кремле отреагировали обычным образом: высказываясь о возможности размещения в Донбассе миротворцев ООН, Владимир Путин в очередной раз заявил, что договариваться нужно не с Россией, а с донбасскими сепаратистами, а Москва, дескать, не против миротворцев. Такими фразами можно жонглировать бесконечно долго.

Не думаю, что "спасенным" Россией под лозунгами защиты русскоязычного населения от этого станет легче. Многие из них потеряли работу, потому что предприятия, расположенные на территории сепаратистских республик, работали не только для российского рынка, а теперь простаивают. Более миллиона беженцев отправились не к "спасителям", а на территорию Украины, получив статус внутренне перемещенных лиц. Оставшиеся, выстаивая на морозе часами в очередях, штурмуют линию соприкосновения, чтобы на контролируемой Киевом территории получить в банкоматах пенсию и купить дешевые товары. По данным недавно опубликованного доклада ООН о ситуации в Донбассе, 1,2 миллиона людей страдают от продовольственного кризиса по обе стороны линии соприкосновения, иными словами, недоедают; участились заболевания туберкулезом, гражданское население гибнет от обстрелов. Но это в Кремле никого не интересует. Аргумент о необходимости говорить с их ставленниками в Донецке и Луганске исправно работает, что еще нужно?

Донецко-Криворожская республика исчезла сразу после подписания Брестского мира, так и не войдя в состав России. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР – это уже очевидно – частью России тоже не станут, но в нынешнем своем состоянии, видимо, просуществуют еще долго. Москва не против.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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