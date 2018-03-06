В "день тишины" перед выборами "Первый канал" покажет фильм "Крым"

Первый канал анонсировал телевизионную премьеру фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова вечером 17 марта – в так называемый "день тишины" перед президентскими выборами, когда запрещены любые формы агитации. Об этом сообщает ТАСС.

Картина снималась при поддержке Министерства обороны, Министерства культуры, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Действие фильма происходит весной 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. В основе сюжета - история любви молодого человека из Севастополя и украинской журналистки. Фильм "Крым" вышел в прокат 28 сентября 2017 года. Перед этим стало известно, что для поднятия рейтинга картины были взломаны десятки тысяч аккаунтов пользователей "КиноПоиска".

В мае Государственная дума России приняла поправки в избирательное законодательство. Президентские выборы были перенесены на третье воскресенье марта, которое в 2018 году приходится на 18 марта – годовщину подписания договора о так называемом присоединении Крыма к России. До этого выборы президента России проходили во второе воскресенье марта.

Украина и международное сообщество не признают "присоединение" Крыма к России и считают полуостров украинской территорией. В 2014 году Европейский Союз и США ввели санкции в отношении России за аннексию полуострова, действие которых неоднократно продлевалось.