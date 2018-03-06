Кострома: для майора, ударившего активиста, просят 4 года условно

В Костроме представитель государственного обвинения потребовал приговорить к четырем годам лишения свободы условно полицейского, который ударил помощника координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом во вторник сообщил фонд "Общественный вердикт".

Бывшего майора центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") Эдуарда Волкова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 5 августа 2017 года во время акции сторонников Навального полицейский схватил за шею и ударил головой активиста Александра Зыкова.

Защита Волкова настаивает, что обвиняемый хотел "поговорить" с потерпевшим и взял того за шею. Удар головой был якобы вызван "состоянием здоровья" полицейского, из-за которого тот сделал "непроизвольное движение".

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.