В Костроме на 200 тысяч оштрафовали сотрудника штаба Навального

В Костроме суд на 200 тысяч оштрафовал Александра Зыкова, помощника координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, активиста признали виновным по статье о нарушении порядка проведения митинга за акцию в поддержку Навального 7 октября.

Слушание по делу Зыкова длилось 4 часа. Все ходатайства активиста были отклонены. В частности, суд отказался переносить заседание в связи с отсутствием у Зыкова адвоката.

Активист намерен обжаловать вынесенный ему приговор и в дальнейшем обратиться в Европейский суд по правам человека. "То, что сегодня произошло, не было судом в полной мере, это путинское судилище", – заявил Зыков в комментарии для Радио Свобода. По его словам, "такой большой размер штрафа связан с тем, что "кричалки" на последней акции были направлены против коррупции действующего президента". "В следующий раз будем кричать "Суды без Путина", – заявил Зыков.

В Костроме 7 октября в рамках всероссийской акции протеста в поддержку Навального прошел митинг, в котором участвовали более 100 человек. Мероприятие не было согласовано, однако полицейские не вмешивались в происходящее. Зыкова задержали 11 октября. Полицейские применяли силу. Ночь активист провел в отделе полиции.

Зыкова неоднократно задерживали после того, как он стал помощником координатора костромского штаба Навального. На одной из агитационных акций активиста избили полицейские. Возбуждено уголовное дело.