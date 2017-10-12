В Костроме на 200 тысяч оштрафовали сотрудника штаба Навального

В Костроме суд на 200 тысяч оштрафовал Александра Зыкова, помощника координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, активиста признали виновным по статье о нарушении порядка проведения митинга за акцию в поддержку Навального 7 октября.
Слушание по делу Зыкова длилось 4 часа. Все ходатайства активиста были отклонены. В частности, суд отказался переносить заседание в связи с отсутствием у Зыкова адвоката.
Активист намерен обжаловать вынесенный ему приговор и в дальнейшем обратиться в Европейский суд по правам человека. "То, что сегодня произошло, не было судом в полной мере, это путинское судилище", – заявил Зыков в комментарии для Радио Свобода. По его словам, "такой большой размер штрафа связан с тем, что "кричалки" на последней акции были направлены против коррупции действующего президента". "В следующий раз будем кричать "Суды без Путина", – заявил Зыков.
В Костроме 7 октября в рамках всероссийской акции протеста в поддержку Навального прошел митинг, в котором участвовали более 100 человек. Мероприятие не было согласовано, однако полицейские не вмешивались в происходящее. Зыкова задержали 11 октября. Полицейские применяли силу. Ночь активист провел в отделе полиции.
Зыкова неоднократно задерживали после того, как он стал помощником координатора костромского штаба Навального. На одной из агитационных акций активиста избили полицейские. Возбуждено уголовное дело.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.