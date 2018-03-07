"В советских традициях". Болгар возмутили нравоучения главы РПЦ

В Болгарии обсуждают заявление патриарха Русской православной церкви Кирилла, который публично выразил недовольство речью президента страны Румена Радева на торжественных мероприятиях, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей. Многие болгары считают неприемлемым нравоучительный тон высказываний патриарха, напоминающий о советских временах, когда в СССР Болгарию считали "не заграницей".

В своей речи президент Радев выразил признательность от имени своей страны народам, чьи представители служили в русской армии, освобождавшей Болгарию: русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам. А в беседе с патриархом Кириллом пояснил, что в Болгарии ни в коей мере не недооценивают вклад русской армии в освобождение страны. Однако армия Российской империи была многонациональной, и болгары чтят память представителей каждой нации. Патриарх Кирилл по итогам беседы с президентом подчеркнул, что его "огорчило то, что в официальной риторике представителей болгарского государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль играли Польша, Литва, Финляндия". Раздражение главы РПЦ звучало и в высказываниях, сделанных на пресс-конференции перед отъездом из Болгарии.

Патриарх Кирилл выступает перед журналистами перед отъездом из Болгарии

Собеседник Радио Свобода – живущий в Софии директор консалтинговой фирмы Green Light Consult, член правления европейской сети по правам человека Human Rights Education network Максим Бурмицкий.

– Как восприняло общественное мнение Болгарии выпад патриарха Московского против президента страны?

– В основном восприняло негативно. Здесь, конечно, сильны русофильские настроения, есть те, кто одобрили слова патриарха, а не одобрили, наоборот, позицию президента и премьера, которые постоянно упоминают и стараются перечислить все народы, которые в составе армии Российской империи воевали здесь в русско-турецкую войну. Но в основном, конечно, негативная реакция – и в прессе, и в социальных сетях. Такую реакцию вызвал именно назидательный тон. Патриарх Московский все-таки не является никаким официальным лицом для Болгарии, с этой страной он никак не связан. Конечно, какие-то личные эмоции он может выражать. Но специально собирать журналистов, чтобы все это сказать – это, естественно, болгарам не понравилось. Как и его попытка учить болгар их же истории, восприятию этой истории.

– По-вашему, для самого Румена Радева слова патриарха Кирилла были неожиданностью? Ведь он готовил эту речь, но не выделил, судя по тому, что пишут в России, особую роль русских в войне. И в результате случилось то, что случилось.

Отношение к попыткам России каким-то образом вмешиваться в политику Болгарии крайне негативное

– Вообще-то, Радев выделял Российскую империю и упоминал Александра II, его роль в этом. То есть тут либо какая-то погрешность в переводе была, патриарх, может быть, его немножко не понял. Либо Кириллу действительно хотелось высказаться целенаправленно, что вот нужно было больше подчеркнуть роль именно России. Все эти попытки постоянно связывать современную Россию с историческими достижениями Российской империи приводят к таким казусам. Я думаю, что для Радева это высказывание Кирилла стало сюрпризом. Потому что в Болгарии, в принципе, всегда все официальные лица, когда выступают по поводу русско-турецкой войны 1877-78 годов – и даже в учебниках истории это указывается, – говорят, что главную роль сыграла Российская империя, но в составе Российской империи жило множество народов. Этой империи уже сто лет как нет, а государства остались, где живут и здравствуют люди, чьи деды здесь клали свои головы на благо свободы Болгарии. У болгар давно принято указывать отдельно и поляков, и литовцев, и финнов. Вот с недавнего времени стали еще украинцев отдельно указывать. Раньше нет, потому что это с относительно недавних времен отдельные страны. И их народы тоже можно отдельно поблагодарить, а не только русских.

​– Насколько велика русскоязычная община Болгарии и как она восприняла то, что произошло вчера?

– Диаспора большая, более 30 тысяч человек, включая тех, кто уже давно граждане Болгарии. Она восприняла тоже двояко. Есть противоположные реакции. Кто-то негативно относится к попыткам России каким-то образом влиять на болгарскую политику, и не нравится вот этот назидательный тон старшего брата, идущий со времен Советского Союза. Кто-то, наоборот, воспринял позитивно, мол, молодец патриарх Кирилл. Даже был конфликт в Бургасе во время празднования, когда несколько лиц, заявивших, что они представляют русскую диаспору, потребовали, что вместе с флагом Европейского союза висел и российский флаг на центральной площади. Здесь диаспора достаточно разделена. Мнения прямо противоположные, кто-то за, а кто-то против.

– Каково сейчас в целом отношение болгар к России? Понятно, что давным-давно Болгария не является страной социалистического лагеря. Для россиян, если спросить, что они думают о Болгарии, они скажут: это братская страна, вспомнят Шипку, памятник солдату Алеше… После того, как Болгария стала членом Европейского союза, как складывается отношение к русским?

– Отношение подавляющего большинства болгар к русским по-прежнему очень хорошее. Даже те, кто одобряют политику ЕС и НАТО, склонны разделять современную Россию и русских как народ. К самим русским достаточно хорошее отношение практически у всех. Даже те, кто не одобряют современную политику России, тем не менее одобряют Россию как страну с культурными традициями глубокими, очень хорошо относятся к русским. Иногда пытаются выдать за русофобию кремлефобию, но это все-таки разные вещи. К России отношение достаточно позитивное.

– Сейчас много разговоров о политическом вмешательстве России в ситуацию в балканских странах. Чувствуется ли это как-то в Болгарии?

Заявления главы РПЦ вписываются в атмосферу противостояния между Западом и Россией

– Да, тоже такие разговоры идут, особенно когда недавний скандал с Македонией был. Когда выяснилось, что российские спецслужбы одним из опорных пунктов сделали Софию, они действовали из Софии на территории Македонии. То есть эти обсуждения идут, и собственно говоря, даже многие русские эмигранты на себе почувствовали, что болгарские спецслужбы стали как-то к ним пристальнее присматриваться. Такое обсуждение есть, и естественно, что отношение крайне негативное к попыткам России каким-то образом вмешиваться в политику Болгарии, – говорит Максим Бурмицкий.

Эксперт Атлантического совета Димитр Бечев тоже обращает внимание на то, что в болгарском обществе сейчас сильны как анти-, так и прокремлевские настроения.

– На ваш взгляд, у патриарха Кирилла был повод так резко реагировать на речь президента Болгарии?

– По-моему, повод не был серьезным, потому что в Болгарии уже много лет говорят, что в войне участвовали военные многих национальностей, которые сражались в царской армии. И литовцы, и украинцы, и представители других национальностей Российской империи. Так что это в первый раз, когда высокопоставленное лицо из России реагирует так остро на это.

– Как вы считаете, патриарх Кирилл действовал по собственной инициативе? Или ему было какое-то указание из Москвы? Ведь можно было предвидеть, судя по вашим словам, о чем будет говорить президент Болгарии.

– Не знаю, может быть, у него была такая инструкция. Очень сложно спекулировать, было ли это указание из Кремля или это была его инициатива. Но это очень странная реакция. Она в целом вписывается в атмосферу противостояния между Западом и Россией. Но, наверное, патриарх сам выбрал такое поведение, такой курс.

– Как общественное мнение в Болгарии отреагировало на заявления патриарха Кирилла?

– В Болгарии есть поляризация общественного мнения, так что часть общества высказала поддержку патриарху. Русофильские настроения очень сильны, но, конечно, присутствует и другая часть общества, которая воспринимает Россию как угрозу для Болгарии, и там были очень критические реакции. Однако критика раздавалась в адрес не только патриарха, но и президента. Потому что Румен Радев считается пророссийским политиком, и его критикуют за то, что он пытался быть приятным и удобным Кремлю, но его политика потерпела провал.

– Сохраняется ли среди болгар ощущение, что Россия пытается говорить с Болгарией как в советские времена, как "старший брат"?

– Да, есть такое мнение. Но, как я сказал, у нас поляризация в обществе, так что немало людей считают, что у России есть право так говорить. И присутствует другая часть, которая очень критично настроена, считает, что у России остались имперские амбиции. Разделение в обществе – основной фактор, определяющий отношение болгар к России, – полагает эксперт Атлантического совета Димитр Бечев.