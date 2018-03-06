В Чехии акции протеста привели к отставке бывшего участника репрессий

Депутат парламента Чехии от Коммунистической партии Зденек Ондрачек во вторник, 6 марта, подал в отставку с поста главы парламентской комиссии по контролю за деятельностью Генеральной инспекции сил безопасности. В последние дни тысячи протестующих в разных городах Чехии требовали ухода Ондрачека с поста. Главным аргументом протестующих было то, что в ноябре 1989 года он, будучи сотрудником спецназа сил безопасности, участвовал в подавлении молодежных демонстраций против коммунистического режима.

Комиссия, которую в конце прошлой недели возглавил Зденек Ондрачек, расследует преступления полицейских, таможенников и тюремных надзирателей.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в понедельник, 5 марта, что будет добиваться освобождения от должности Ондрачека, несмотря на то что голосование в парламенте 2 марта по его кандидатуре считается состоявшимся.

Назначение депутата было связано с решением чешских коммунистов поддержать предложения партии ANO, победившей на парламентских выборах, но не получившей большинства. Коммунистическая партия Чехии считает принципиальным для поддержки ANO назначение депутата на пост главы парламентской комиссии, однако окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве партий будет принято после переговоров.