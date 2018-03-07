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Археология

"Сила, наглость и хамство". Эфир в 21:05

Актер Алексей Серебряков (Николай Сергеев) в кадре из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"

Писатель Виктор Ерофеев и историк Ирина Карацуба о том, кто и как может критиковать Россию

Высказывания актера Алексея Серебрякова о "силе, наглости и хамстве" как национальной идее России вызвали гневную отповедь от политиков и коллег по цеху; было предложено запретить актеру сниматься в России. Прав ли Серебряков в своей критике? Кому и в какой форме можно критиковать Россию, не боясь прослыть русофобом?

Гости Сергея Медведева - писатель Виктор Ерофеев и историк Ирина Карацуба. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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