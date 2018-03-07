"Сила, наглость и хамство". Эфир в 21:05

Писатель Виктор Ерофеев и историк Ирина Карацуба о том, кто и как может критиковать Россию
Высказывания актера Алексея Серебрякова о "силе, наглости и хамстве" как национальной идее России вызвали гневную отповедь от политиков и коллег по цеху; было предложено запретить актеру сниматься в России. Прав ли Серебряков в своей критике? Кому и в какой форме можно критиковать Россию, не боясь прослыть русофобом?
Гости Сергея Медведева - писатель Виктор Ерофеев и историк Ирина Карацуба. Эфир в 21:05.
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