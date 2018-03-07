"Сила, наглость и хамство". Эфир в 21:05

Высказывания актера Алексея Серебрякова о "силе, наглости и хамстве" как национальной идее России вызвали гневную отповедь от политиков и коллег по цеху; было предложено запретить актеру сниматься в России. Прав ли Серебряков в своей критике? Кому и в какой форме можно критиковать Россию, не боясь прослыть русофобом?

Гости Сергея Медведева - писатель Виктор Ерофеев и историк Ирина Карацуба. Эфир в 21:05.