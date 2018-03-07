СМИ: "Джейш аль-Ислам" взяла ответственность за крушение Ан-26

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с российскими военными на борту. Как сказано в заявлении "Джейш аль-Ислам", которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, по российскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, находились 39 человек. В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.

По версии Министерства обороны, причиной крушения стала техническая неисправность. Атаку на самолет в российском оборонном ведомстве исключают.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала новость об ответственности "Джейш аль-Ислам" за крушение Ан-26 поддельной. По информации CIT, сторонников "Джейш аль-Ислам" практически нет в провинции Идлиб и примыкающей к ней Латакии, где находится российская база. Экспертам не удалось обнаружить записей о сбитом самолёте ни в одном из аккаунтов группировки в социальных сетях. Какие-либо документальные подтверждения атаки на Ан-26 также отсутствуют.