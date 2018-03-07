Ольга Литвиненко призывает включить своего отца в санкционный список

Бывший депутат петербургского парламента Ольга Литвиненко выступила в парламенте Эстонии с докладом об использовании Россией международных правовых актов в качестве инструмента для преследования политических оппонентов Кремля за пределами РФ, а также рассказала историю своей семьи.

Ольга Литвиненко – дочь "друга Путина", ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Она утверждает, что отец похитил ее маленькую дочь, а саму Ольгу объявил пропавшей без вести, чтобы лишить ее собственности. Теперь она живет в Польше и стала гражданкой этой страны. Владимир Литвиненко – долларовый миллиардер, владелец акций "ФосАгро", и Ольга Литвиненко добивается включения отца и его бизнес-партнеров Андрея Гурьева и Игоря Антошина в санкционные списки. Это один из вопросов, поднимавшихся на встрече Ольги Литвиненко с эстонскими парламентариями.

"Я обсуждала включение в санкционные списки совладельцев холдинга "ФосАгро", которых называю "теневыми кассирами Путина". Об этом я уже говорила в парламенте Литвы и сейчас готовлю юридическую экспертизу для рабочей группы по включению вышеперечисленных лиц в санкционный список. Гурьев уже находится в так называемых "кремлевских списках". Я считаю, что мое выступление в парламенте Литвы на эту тему повлияло на то, что мой отец не стал единолично руководить штабом Путина в Петербурге. Три раза штаб находился в Горном институте, три раза им единолично руководил мой отец. Четвертый раз он уже не руководит, и штаб не находится в Горном. Я считаю, что это небольшая, но моя победа.

Недавно я изменила имя и фамилию, опасаясь преследований со стороны моего отца

Говорила я и о борьбе за исключение России из международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским, уголовным, семейным делам. Россия, используя подобные соглашения, не только пытается утвердить незаконные судебные решения, но и использует их для слежки за европейскими гражданами, в том числе оппозиционно настроенными. Недавно я изменила имя и фамилию, опасаясь преследований со стороны моего отца. Но в Василеостровском суде в Петербурге по протекции моего отца возникло обычное гражданское дело. Суд через российское посольство в Польше запросил местный муниципалитет, где я меняла фамилию, и сразу польский муниципалитет предоставил ему все мои персональные данные. В Европе действует закон о персональных данных, и они должны храниться в секрете. Но почему-то они предоставлены другому государству по непонятному запросу суда. То есть в России покупаешь или продавливаешь любое судебное решение – и можешь творить что хочешь. Сейчас я создаю рабочую группу по подготовке и разработке поправок к европейским соглашениям о международной правовой помощи", – рассказала Ольга Литвиненко Радио Свобода.

Большой резонанс вызвало заявление Ольги Литвиненко о том, что ее отец является подлинным автором кандидатской диссертации Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что это неправда, но Ольга Литвиненко говорит, что лично видела, как ее отец в 1997 году сочинял эту диссертацию, составляя на ксероксе отрывки из других книг. Американские ученые еще в 2006 году обнаружили в диссертации Путина плагиат.