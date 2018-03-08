В Вене задержан афганец, устроивший поножовщину в центре города

В Вене задержан подозреваемый в нападениях с ножом, в ходе которых четыре человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщили в полиции 8 марта. Подозреваемый гражданин Афганистана, которому 23 года, был задержан вскоре после нападения и нанесения ударов 20-летнему мужчине, также выходцу из Афганистана, 7 марта. Об этом сказал австрийский полицейский представитель Патрик Майерхофер.

Майерхофер сказал, что полиция по-прежнему расследует вопрос о том, несет ли подозреваемый ответственность за нападение на австрийскую семью примерно на час раньше, также в центре Вены. Все трое членов семьи – отец, мать и их 17-летняя дочь, а также афганская жертва получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Их имена не обнародованы.

Представитель полиции сообщил, что нападение, похоже, не связано с террором, но слишком рано было говорить что-либо о мотивах нападавшего.