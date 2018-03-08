В Москве задержали участниц пикета в защиту женщин

В Москве сотрудники полиции задержали двух активисток движения "Социалистическая альтернатива", которые проводили в центре города приуроченные к 8 марта одиночные пикеты против насилия над женщинами.

Как сообщает "ОВД-Инфо", Светлану Кушталову и Айтен Якубову доставили в отдел полиции района Арбат после того, как одна из них отказалась передать свой паспорт в руки полицейскому для проверки.

Активисток отпустили без составления протокола после профилактической беседы.

Правозащитный портал "Медиазона" называет Кушталову и Якубову участницами прошедшей в этот четверг акции у здания Госдумы против сексуальных домогательств. Поводом для них послужило заявление трех журналисток о том, что к ним приставал депутат ЛДПР Леонид Слуцкий.