Интернет без границ. Эфир в 21:05

В ближайшие год-два начнется массовое внедрение мобильной связи нового поколения - 5g, которая сможет обеспечить функционирование "интернета вещей". Одновременно компании SpaceX Илона Маска и Google обещают раздавать спутниковый интернет на весь земной шар. Что несут нам новые форматы связи? Смогут ли они преодолеть национальные границы, или государства по-прежнему будут контролировать все наши коммуникации?



Гости эфира: Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies и Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации"