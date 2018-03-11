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Археология. Будущее

Интернет без границ. Эфир в 21:05

Специалисты о том, как сети 5g изменят мир и что несут новые форматы связи

В ближайшие год-два начнется массовое внедрение мобильной связи нового поколения - 5g, которая сможет обеспечить функционирование "интернета вещей". Одновременно компании SpaceX Илона Маска и Google обещают раздавать спутниковый интернет на весь земной шар. Что несут нам новые форматы связи? Смогут ли они преодолеть национальные границы, или государства по-прежнему будут контролировать все наши коммуникации?

Гости эфира: Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies и Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации"

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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