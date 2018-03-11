Интернет без границ. Эфир в 21:05

Специалисты о том, как сети 5g изменят мир и что несут новые форматы связи
В ближайшие год-два начнется массовое внедрение мобильной связи нового поколения - 5g, которая сможет обеспечить функционирование "интернета вещей". Одновременно компании SpaceX Илона Маска и Google обещают раздавать спутниковый интернет на весь земной шар. Что несут нам новые форматы связи? Смогут ли они преодолеть национальные границы, или государства по-прежнему будут контролировать все наши коммуникации?
Гости эфира: Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies и Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации"
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.