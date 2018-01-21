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Археология. Будущее

Призраки кибертеррора. Эфир в 21:05

Кто страшнее: хакеры или государства?

Кибербезопасность - один из главных страхов XXI века, от поисков "русского следа" в американских выборах до распространения вирусов-шифровальщиков. По мере развития информационных технологий - появления криптовалют, интернета вещей - мы становимся все уязвимее. Вступаем ли мы в эпоху глобальных кибервойн и кибертерроризма?

Гости Сергея Медведева - Алексей Лукацкий, консультант по информационной безопасности в компании Cisco Systems, и Олег Демидов, консультант ПИР-Центра. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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