Призраки кибертеррора. Эфир в 21:05

Кибербезопасность - один из главных страхов XXI века, от поисков "русского следа" в американских выборах до распространения вирусов-шифровальщиков. По мере развития информационных технологий - появления криптовалют, интернета вещей - мы становимся все уязвимее. Вступаем ли мы в эпоху глобальных кибервойн и кибертерроризма?



Гости Сергея Медведева - Алексей Лукацкий, консультант по информационной безопасности в компании Cisco Systems, и Олег Демидов, консультант ПИР-Центра. Эфир в 21:05.