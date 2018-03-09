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Владимир Рубан арестован по делу о подготовке покушения на Порошенко

Владимир Рубан

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на шестьдесят дней без возможности внесения залога. Ему инкриминируют три статьи уголовного кодекса Украины: "незаконное обращение с оружием", "подготовка к преступлению" и "террористический акт", сообщает корреспондент Радио Свобода.

"Имея дружеские отношения с Захарченко (лидер самопровозглашенной "ДНР" Александром Захарченко), разделяя его взгляды, Рубан решил убить президента Украины (Петра Порошенко), а также Авакова (главу МВД Арсена Авакова), Турчинова (секретаря СНБО Александра Турчинова), - зачитал в ходе заседания текст подозрения судья Евгений Мартынов. Согласно документу, кроме покушений на первых лиц государства, руководителя "Офицерского корпуса" также подозревают в подготовке вооруженных атак на Верховную Раду, президентскую администрацию и другие государственные учреждения в правительственном квартале.

Сам Рубан назвал в суде свое задержание "заговором" двух украинских спецслужб и утверждает, что оружие и боеприпасы ему подбросили. "Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения", - заявил подозреваемый.

Украинские военные задержали Владимира Рубана на пункте пропуска "Майорск" в Донецкой области утром 8 марта, когда он пытался перевезти арсенал оружия с неподконтрольной территории. Оружие, в частности, автоматы Калашникова, минометы, ручные гранатометы, а также гранаты, детонаторы были замаскированы в мебели. По данным прокуратуры, ранее Рубану удалось переправить первую партию оружия через линию разграничения в Донбассе, которую он хранил в Хмельницком.

Глава государства Петр Порошенко дал указание председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку лично контролировать расследования дела Рубана и высказал благодарность "офицерам-оперативникам за блестящее исполнение операции".

Известно, что в 2013-м Рубан был активным участником пророссийской организации "Украинский выбор" (сейчас называется "Украинский выбор - Право народа"), возглавляемой Виктором Медведчуком, и впоследствии создал организацию "Офицерский корпус". "Мы не родственники, я не работал с ним никогда", - сказал Рубан в Шевченковском суде 9 марта в ответ на вопрос журналистов о сотрудничестве с Медведчуком.

С начала конфликта на востоке Украины Рубан по личной инициативе занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя роль посредника между сепаратистами и украинской властью. При этом его неоднократно обвиняли в срывах обменов пленными.

В конце февраля 2017 года украинские власти аннулировали Рубану разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Это произошло через несколько дней после того, как он вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко посещал исправительную колонию в подконтрольной сепаратистам Макеевке, где удерживаются украинские военные.

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