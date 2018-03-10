Путин прокомментировал "российский след" в выборах в США

Владимир Путин в интервью NBC News в очередной раз отверг обвинения американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Комментируя обвинения, выдвинутые против 13 россиян в рамках расследования, президент России отметил, что эти люди не представляют интересы страны.

Отвечая на вопрос возможном о политическом партнерстве с оппозиционером Алексеем Навальным, президент сказал, что хотел бы "сотрудничать с теми людьми, которые стремятся укрепить страну".

Кроме того, ведущая телеканала Мегин Келли задала вопрос, мог бы президент "помиловать" Навального для того, чтобы тот составил конкуренцию на выборах. Путин ответил, что "помиловать можно любого человека, если он этого достоин". Об этом говорится в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее президент обвинил оппозицию в отсутствии "конкретной повестки дня", а оппозиционера Алексея Навального президент назвал "российским Саакашвили".

Кроме того, российский президент прокомментировал ситуацию в Сирии. Он назвал фейком сообщения о применении химоружия сирийскими властями. Путин напомнил, что Сирия давно уничтожила химическое оружие. Президент также призвал провести расследование "беспорядочного обстрела возглавляемой США международной коалицией жилых кварталов в Ракке". В начале февраля Вашингтон заявил, что Дамаск может разрабатывать новые виды химического оружия. Агентство Reuters тогда сообщило, что власти страны скрывают старые хранилища и продолжают применять химоружие, нарушая договор 2013 года о его уничтожении и запрете.