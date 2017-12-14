Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Она длилась почти четыре часа. Радио Свобода вело прямую трансляцию встречи Путина с журналистами.

Главу государства в четверг, в частности, спросили, зачем он идет на выборы в 2018 году. В ответ Путин заявил, что он "видит" Россию "устремленной в будущее", и сообщил, что будет баллотироваться на свой четвертый срок в качестве самовыдвиженца.

В ответ на вопрос об отсутствии реальной конкуренции на выборах Путин обвинил внесистемную оппозицию в отсутствии "конкретной повестки дня". Оппозиционера Алексея Навального президент назвал "российским Саакашвили".

Кроме этого, Путин вновь заявил, что на востоке Украины нет российских войск. По его словам, в Донбассе находятся лишь некие "военно-милицейские формирования", которые были созданы, чтобы защитить местное население от "украинских националистов".

На вопрос о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году Путин заявил: "Это все придумано!"

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