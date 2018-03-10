Сифилис патриотизма: российские телеканалы за неделю до выборов

Чем ближе выборы, тем активнее российские телепропагандисты обличают внешних врагов. Поспешно был доснят сериал "Спящие" о происках недругов России, но больше всех отличился ведущий Первого канала Кирилл Клейменов, который выступил с прямой угрозой "предателям".

В программе Радио Свобода "Итоги недели" телеобозреватель "Новой газеты Слава Тарощина говорила о повышающемся градусе вседозволенности федеральных телеканалов.

– Слава, 7 марта на Первом канале вышел телесюжет об отравлении Сергея Скрипаля. Естественно, версия, что это политическое покушение, спланированное в Москве, была сразу отметена, но при этом ведущий Кирилл Клейменов позволил себе зловещий комментарий, который вполне мог бы прозвучать в 1940 году после убийства Троцкого…

​– Да, у нас вообще такое зловещее время, ребята себе ни в чем не отказывают. Мне стало ясно именно в связи с этим сюжетом, почему заменили Екатерину Андрееву на Кирилла Клейменова. У нее нет нужного градуса наглости и вседозволенности. Интонация неактуальная, агрессии маловато. А Кирилл Клейменов, руководитель дирекции информационных программ, заместитель гендиректора Первого канала, вспомнил боевую молодость и принялся размахивать шашкой. Тут циничность идет впереди информации. Сначала можно порассуждать о происках Британии в частности и коллективного Запада в целом, а затем с подозрительным большевистским прищуром заявить: Минздрав предупреждает – так будет с каждым, кто предает свою родину, таков логичный финал для изменника. Что это, если не прямая угроза? Под скрежет скреп можно все. Ужас, который на нас льется с телевизионных экранов, стал обыденностью.

Важнее слов интонация – наглая, хабалистая, победительная

Общество инфицировано "сифилисом патриотизма", как сказал бы Герцен. Важнее слов интонация – наглая, хабалистая, победительная. Образец жанра – пассаж Клейменова о том, что не нужно шпионам выбирать Британию, потому что там случаются страшные вещи. Сегодня главная фраза информационных сражений (а у нас теперь весь эфир – одно большое сражение) заимствована у Путина: "Где доказательства?" Вторая основополагающая фраза – "двойные стандарты". Это уже скорее из лексикона Марии Захаровой. Доказательства нужны, но только в том случае, если речь идет о врагах и прочих вредителях, а когда речь идет о нас, то и доказательства не нужны. Например, комиссия по защите госсуверенитета широковещательно заявила о том, что Запад пытается повлиять на наши выборы. И где хоть одно конкретное доказательство? Многие важные люди произносят важные слова, никак не проецируя их на нашу реальность. Тот же Лавров по поводу Британии (в связи с делом Скрипаля) заявил, мол, угроза возмездием – это чистая пропаганда. Золотые слова! Но они в равной степени относятся и к Клейменову.

–​ Сирия –​ постоянная тема ток-шоу российских каналов. Но вот странным образом катастрофа российского самолета в Сирии, гибель 39 человек, не стала событием для телевидения.

В перечень крайне важных тем вошли проблемы дамского бизнеса, подгузники, но не рухнувший самолет

– Сирийская тема обсуждается на уровне общих фраз, даже намека на серьезный разговор не допускается. С крушением самолета, в котором погибли 39 человек накануне великого праздника, вообще было что-то удивительное. Я прицельно смотрела выпуски новостей: в первой половине дня пунктиром говорилось: не нужно спешить, это технические неполадки, не следует делать выводов. Все быстро, быстро, быстро. А уже ближе к вечеру после того, как Путин встречался с женщинами-предпринимателями в Самаре на хлебокондитерском комбинате, вообще эта тема ушла. Женщины вперемешку с кондитерскими изделиями были настолько свежи и хороши, что их явление народу и Путину не стоило омрачать трагическими новостями. Первая фраза комментария к встрече в программе "Время" на Первом канале сразила даже такого закаленного зрителя, как я. "Совершенно разные, но крайне важные темы обсудил сегодня Владимир Владимирович Путин на встрече с женщинами-предпринимателями", – сахарным голосом доложил репортер. В перечень крайне важных тем вошли проблемы дамского бизнеса, детские сады, подгузники, то есть все, что угодно, но не рухнувший самолет.

Так плохо и невнятно Минаев еще никогда не писал

Ближе к финалу программы прозвучало соболезнование от имени Эрдогана, еще несколько соболезнований. Только таким образом человек, который просто пришел с работы и включил телевизор, узнал, что случилось. А не было бы соболезнований, не было бы новости. Стоит ли говорить, что и в пространных дневных ток-шоу смерть людей, выполняющих свой долг, не стала событием, достойным обсуждения? Кузичев, Шейнин и прочие Норкины с врагами державы борются – им не до подобных мелочей.

–​ Ради борьбы с врагами внезапно решили показать две новые серии "Спящих". Какие впечатления?

– Ошеломительные. И прежние серии невозможно было смотреть, а здесь вообще потеряны целые сюжетные линии, куда-то деваются герои, картинка заслоняет суть. Даже если ты очень хочешь вникнуть в драму, то с первого захода не получится. "Спящие-2" – отличный аргумент в нашем сегодняшнем разговоре о цинизме и вседозволенности.

Все, кто способен видеть, увидели черно-белый мир глазами ФСБ

Что я имею в виду? Госзаказ был, есть и будет всегда. Но раньше телеканалы, особенно Первый, не рвались откровенничать на этот счет. Теперь все наоборот. Актеры охотно раздают интервью о настоящем подвиге: им поставили задачу сделать за два месяца две серии, и они справились. Говорить при таком вселенском аврале о каких-то эстетических категориях – чистый анахронизм.

Впрочем, передовики агитационного производства Сергей Минаев и Федор Бондарчук сделали полезное дело. Все, кто способен видеть, увидели черно-белый мир глазами ФСБ. Победил по всем фронтам, включая женский, полковник ФСБ, идеальный мужественный герой. Проиграл тоже по всем фронтам, включая женский (этот фронт и у отличника, и у двоечника одинаков – они делят одну даму на двоих) ничтожный либерал, он же журналист, он же правозащитник. Сценаристу Минаеву удалось взять свое верхнее "до" – так плохо и невнятно он еще никогда не писал. Диалоги словно заимствованы из телевизора. Можно посочувствовать хорошим актерам: картонные сюжеты и характеры невозможно оживить ничем.

Даже покушение на президента намечается, но доблестные силовики всегда на посту

Отсутствие качества компенсируется актуальностью темы. Мало того что враги, внутренние и внешние, настырны, как тараканы, так и выборы на носу. И даже покушение на президента накануне судьбоносного события намечается, но доблестные силовики – не спящие, они всегда на посту. Серии предваряются титрами: все персонажи вымышлены, все совпадения случайны. При этом в фильме не раз и не два мелькает Путин: то неизбежным портретом на стене, то на обложке вражьих изданий, то в разговорах. В новом сезоне главный слоган сериала "Пора просыпаться" приобрел дополнительный смысл. Теперь он может быть адресован не столько всякой мелкой завербованной сошке (с ней уже благополучно расправились ближе к финалу), сколько к электорату накануне выборов. Не зря ведь создатели так спешили. Раньше я терпеть не могла шпионскую советскую классику. Теперь блокбастер типа "ТАСС уполномочен заявить" кажется мне шедевром.

– Но вот посреди всего этого сотрудник НТВ Петр Кулешов записывает ролик для ютьюб-канала Навального с призывом становиться наблюдателями на выборах.

Кулешов призывает всех стать наблюдателями, чтобы не быть жертвами дешевого обмана

– Прекрасно, что еще не уничтожены все варианты выбора накануне выборов. Петр Кулешов – бессменный ведущий вот уже более двадцати лет интеллектуальной телевикторины "Своя игра". Он отличный модератор с бархатным голосом, с острой реакцией. И в ролике под шапкой "Забастовка избирателей" он тоже достаточно убедителен. Его позиция – позиция здравого смысла. Да, говорит он, мы понимаем, выборы – это фарс, фарс запланированный. У меня остался только один вопрос: почему все так плохо сделано? За кого нас считают, если нам все так можно подавать? Мысль здравая, она не одному Кулешову приходит в голову. Он призывает всех стать наблюдателями на этих выборах, чтобы не быть жертвами дешевого обмана.

– "Медуза" опубликовала интервью, в котором Кулешов объясняет свою позицию – и надо отметить его и смелость, и остроумие. Посмотрим, сколько он продержится в качестве ведущего программы "Своя игра".

– Посмотрим. Если Кулешов останется, то это свидетельство такого свежего ветра на канале НТВ, что даже страшно подумать.