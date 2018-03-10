В Грузии "Единое национальное движение" потребовало отставки премьера

В Грузии оппозиционная партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) обвинила премьер-министра Георгия Квирикашвили в измене национальным интересам и потребовала его отставки. Поводом для радикального требования стало примирительное обращение премьера к российским властям с предложением начать прямые переговоры с Москвой.

С заявлением о необходимости немедленной отставки премьер-министра и всего правительства, в субботу выступила один из лидеров ЕНД, бывший начальник "Национальной полиции Украины" Хатия Деканоидзе. Она назвала "позорным" обращение премьера к российским властям, в котором глава правительства изъявил готовность начать прямой диалог с Москвой, а также властями Абхазии и Южной Осетии.

"Премьер-министр должен уйти, поскольку он "цацкается" с враждебной Россией в то время, когда родителям не выдают тело нашего гражданина Арчила Татунашвили, убитого в Цхинвали", – заявила оппозиционер. Другой лидер ЕНД, бывший министр культуры Ника Руруа назвал поступок премьера "трусостью".

У дома председателя правительства состоялась акция протеста молодежных неправительственных организаций. Они также обвинили премьер-министра в "капитулянтстве" и потребовали его отставки. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" выразили полную поддержку главе правительства, назвав его обращение" мудрым и своевременным".