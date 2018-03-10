Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу Скрипаля

Британские следователи на могиле Людмилы Скрипаль, 10 марта 2018

Британская полиция установила более двухсот свидетелей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Установлено также множество вещественных доказательств, относящихся к расследованию дела об отравлении двух российских граждан в Солсбери 4 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Над выяснением обстоятельств и мотивов преступления, а также установлением причастных к нему лиц работают более 250 сотрудников антитеррористической полиции, сообщает агентство Reuters.

К 10 марта установлены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

Ветеран российской разведки 66-летний Сергей Скрипаль, сотрудничавший с западными разведками, и его 33-летняя дочь Юлия, после покушения на их жизнь неделю назад в Солсбери, продолжают оставаться в госпитале в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что оба пострадавших впали в кому. Другие подробности об их состоянии здоровья не сообщались.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG