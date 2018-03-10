Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу Скрипаля

Британская полиция установила более двухсот свидетелей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Установлено также множество вещественных доказательств, относящихся к расследованию дела об отравлении двух российских граждан в Солсбери 4 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Над выяснением обстоятельств и мотивов преступления, а также установлением причастных к нему лиц работают более 250 сотрудников антитеррористической полиции, сообщает агентство Reuters.

К 10 марта установлены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

Ветеран российской разведки 66-летний Сергей Скрипаль, сотрудничавший с западными разведками, и его 33-летняя дочь Юлия, после покушения на их жизнь неделю назад в Солсбери, продолжают оставаться в госпитале в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что оба пострадавших впали в кому. Другие подробности об их состоянии здоровья не сообщались.